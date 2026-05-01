Granada impulsa su candidatura Capital Europea de la Cultura 2031 con el apoyo de la Fundación José Manuel Lara

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, junto al director general de la Fundación José Manuel Lara, Pablo Morillo. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha anunciado este sábado que la firma de la visión estratégica impulsada por la Fundación José Manuel Lara, una de las instituciones más destacadas en el ámbito de la promoción cultural y educativa en España, se ha sumado a la candidatura de Granada 2031 como Capital Europea de la Cultura.

El acuerdo, suscrito por el director general de la Fundación José Manuel Lara, Pablo Morillo, supone para el Consistorio, según ha apuntado en una nota, "un respaldo significativo a la proyección cultural de Granada y a su consolidación como ciudad literaria de referencia".

Así, ha destacado que esta iniciativa cobra especial relevancia al producirse en el marco de la Feria del Libro de Granada, "una de las citas culturales más emblemáticas de la ciudad, que refuerza el compromiso colectivo con la lectura y el pensamiento".

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado la importancia de "este paso que damos hoy junto a la Fundación José Manuel Lara que impulsa la lectura, en el marco de Granada 2031 es fundamental para seguir construyendo una candidatura sólida y ambiciosa".

"La cultura, y especialmente la lectura, son herramientas esenciales para el desarrollo de una sociedad más libre, crítica y cohesionada. Que esta firma tenga lugar durante la celebración de la Feria del Libro añade un valor simbólico incuestionable", ha afirmado.

Carazo, ha señalado que la implicación de entidades de prestigio como la Fundación José Manuel Lara refuerza la credibilidad del proyecto y amplía su alcance. "Granada tiene todos los ingredientes para ser Capital Europea de la Cultura en 2031: historia, talento, creatividad y una profunda vocación cultural. Este tipo de alianzas nos acerca a ese objetivo común y nos permite proyectar nuestra identidad más allá de nuestras fronteras".

La Fundación José Manuel Lara, cuya misión es fomentar la lectura, apoyar la educación y promover la cultura como motor de transformación social, se suma así a una visión compartida que sitúa a Granada en el centro del diálogo cultural europeo. Su implicación aporta solidez, experiencia y una mirada contemporánea que fortalece la candidatura Granada 2031 desde una perspectiva integradora.

Granada cuenta con una tradición literaria de proyección universal y con el reconocimiento como Ciudad de la Literatura por la Unesco, elementos que constituyen una base sólida para aspirar a la capitalidad cultural europea. A ello se suma un tejido cultural activo, dinámico y comprometido, capaz de articular propuestas innovadoras y participativas que conecten el pasado con el presente y el futuro.

El proyecto Granada 2031 se plantea como una oportunidad para transformar la ciudad a través de la cultura, fomentar la participación ciudadana y consolidar un modelo de desarrollo sostenible basado en el conocimiento y la creatividad.

La firma de esta visión estratégica marca, por tanto, un hito en el camino hacia 2031, reforzando el compromiso de Granada con la cultura como eje vertebrador de su futuro y consolidando su aspiración de convertirse en Capital Europea de la Cultura.