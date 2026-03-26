Granada impulsa su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 con un comité asesor y nuevos programas

Reunión del Consejo Rector del Consorcio para la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Rector del Consorcio para la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031 se ha reunido este jueves para impulsar nuevas líneas de actuación y consolidar un programa cultural que ya está en marcha tanto en la ciudad como en la provincia. Entre las principales novedades destaca la creación del Comité Asesor del programa cultural.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el encuentro ha permitido hacer balance del camino recorrido tras el acceso a la fase final y, especialmente, trazar la hoja de ruta de una segunda etapa centrada en la activación del programa cultural y el refuerzo de la estructura organizativa.

Uno de los avances más relevantes es la constitución del Comité Asesor del programa cultural, un órgano integrado por profesionales y expertos del ámbito cultural e institucional. Su función será orientar la estrategia del proyecto, aportar conocimiento especializado y velar por la calidad y coherencia de la propuesta Granada 2031.

El comité está compuesto por el responsable del Centro Guerrero de la Diputación Provincial, Paco Baena; la vicerrectora de Extensión Universitaria, Patrimonio y Relaciones Institucionales, Margarita Sánchez; el coordinador de La Madraza, Centro de Cultura Contemporánea de la UGR, Antonio Collado, y el responsable del programa Granada Ciudad de la Literatura de la Unesco, Jesús Ortega.

Asimismo, forman parte del órgano el jefe del Servicio de Instituciones Culturales de la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, Antonio García Bascón; la directora general de Cultura del Ayuntamiento de Granada, María Estela García Garrido, y el responsable de la Unidad de Cultura Científica del Instituto de Astrofísica de Andalucía (CSIC), Emilio García.

Durante la reunión también se ha presentado un programa cultural en los barrios, que se desarrollará a través de las Juntas Municipales de Distrito en colaboración con asociaciones vecinales. Esta iniciativa busca acercar la cultura a todos los rincones de la ciudad, fomentar la participación ciudadana y reforzar el carácter inclusivo del proyecto.

De forma paralela, se avanza en el diseño de un programa cultural de ámbito provincial junto a la Diputación de Granada, con el objetivo de extender la candidatura a todo el territorio y asegurar que su impacto alcance a municipios y agentes culturales de la provincia.