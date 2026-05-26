Granada se prepara para el desenlace de La Vuelta desde el Castillo de La Calahorra

Acto de presentación de los detalles de las etapas granadinas de La Vuelta 26. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

LA CALAHORRA (GRANADA), 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, acompañado por los alcaldes de los municipios por los que transcurrirá el recorrido, ha presentado en el Castillo de La Calahorra los detalles de las etapas granadinas de La Vuelta 26.

El enclave, que ya fue dado a conocer durante la presentación internacional celebrada en Montecarlo, será además uno de los grandes protagonistas del desenlace de la competición al convertirse en el punto de partida de una de las jornadas decisivas de la carrera.

La provincia concentrará el tramo final de la prueba con dos etapas clave que volverán a situar a Granada en el foco internacional, a las que se sumará además una tercera jornada intermedia con salida desde Almuñécar y llegada a Loja.

Rodríguez ha destacado la "apuesta firme y decidida" de la institución provincial para posicionar a Granada como escenario protagonista del desenlace de La Vuelta a España 2026, una de las principales competiciones deportivas de proyección internacional.

"Granada tendrá un protagonismo histórico en el final de La Vuelta con dos símbolos únicos como el Castillo de La Calahorra y la Alhambra como grandes referentes de un recorrido que mostrará al mundo la riqueza patrimonial, paisajística y deportiva de nuestra provincia", ha señalado.

La penúltima etapa arrancará a las puertas de un enclave patrimonial de primer nivel como el Castillo de La Calahorra, atravesando municipios del norte de la provincia como Jérez del Marquesado y Guadix, para adentrarse posteriormente en el Puerto de Blancares, Pinos Genil, Güéjar Sierra y el entorno de Sierra Nevada con un final inédito en el Collado del Alguacil con más de 5.000 metros de desnivel acumulado.

El gran colofón llegará con la última etapa, que recorrerá distintos municipios del área metropolitana antes de adentrarse en la capital, con una llegada en el entorno de la Alhambra que pondrá el broche final a una edición histórica de La Vuelta en un escenario único.

Francis Rodríguez ha remarcado que "se trata de una oportunidad única para Granada, no solo desde el punto de vista deportivo, sino también turístico, económico y de imagen", y ha subrayado que la implicación de la Diputación responde a una estrategia para que "nuestra provincia tenga visibilidad en un acontecimiento que llegará a millones de espectadores en todo el mundo".