Granada proyecta su dimensión europea con el inicio en París del Año Manuel de Falla 2026

La alcaldesa de Granada, Marifran Carazo, en París por el Año Manuel de Falla 2026. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Granada ha impulsado su proyección cultural internacional con la celebración en París del concierto inaugural del Año Manuel de Falla 2026, una cita que marca el inicio de la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento y el 80 aniversario del fallecimiento del compositor.

El recital, celebrado en la noche de este pasado jueves en la Villa Viardot de Bougival, estuvo a cargo del prestigioso pianista Javier Perianes, en colaboración con el Centre Européen de Musique, y convirtió a la capital francesa en el punto de partida simbólico de un programa con clara vocación europea, cosechando un "destacado éxito", segú ha informado el Ayuntamiento en una nota.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha subrayado que "este inicio en París refuerza de manera clara la dimensión internacional y europea de Granada, proyectando nuestra ciudad como un referente cultural en un momento crucial para la candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031". Por lo tanto, ha añadido, "vincular este aniversario de Manuel de Falla a París supuso reconocer la universalidad del compositor y situar a Granada en el centro del mapa cultural europeo".

A su juicio, la elección de París como escenario inaugural no es casual, ya que la ciudad estuvo estrechamente vinculada a la trayectoria de Manuel de Falla en una etapa clave para su proyección internacional entre 1907 y 1914. En 1908, gracias a la mediación de Isaac Albéniz, obtuvo una beca que le permitió continuar en la capital francesa y finalizar obras como Cuatro piezas españolas, estrenadas en 1909 en la Salle Érard por Ricardo Viñes.

Durante estos años, también avanzó en composiciones como Noches en los jardines de España y La vida breve, cuyo libreto fue traducido al francés por Paul Milliet, favoreciendo su difusión internacional. En París, además, entró en contacto con figuras clave de la música europea como Claude Debussy, Maurice Ravel e Igor Stravinsky.

Su consolidación internacional se reforzó con recitales en Londres (1911) y viajes por Europa, hasta el estreno de La vida breve en Niza en 1913 y su consagración en París en 1914, en la Opéra-Comique, lo que afianzó su prestigio y su relación con el editor Max Eschig.

Ese mismo año compuso las Siete canciones populares españolas, pero el estallido de la Primera Guerra Mundial le obligó a regresar a España, donde continuó su trayectoria. Esta etapa parisina resultó decisiva para definir su lenguaje musical y su dimensión internacional, justificando plenamente la elección de París como punto de partida de esta conmemoración.

La alcaldesa de Granada ha destacado también que "la programación del Año Falla muestra desde su inicio la magnitud de la figura del compositor y su plena vigencia en el panorama cultural contemporáneo, situando a Granada como núcleo de creación, reflexión y difusión artística en Europa".

Esta dimensión europea quedó ya patente con la firma hace un par de semanas del protocolo de colaboración en el Ministerio de Cultura en Madrid, un acto institucional que evidenció la relevancia de la efeméride y el papel protagonista de Granada en su desarrollo.

Junto al concierto inaugural en Francia, la programación incluye una intensa agenda musical en España, con la participación de destacadas formaciones e intérpretes. Entre ellas, los conciertos del clavecinista Benjamin Alard en Granada y Barcelona, así como diversos programas monográficos de la Orquesta Ciudad de Granada.

A estas iniciativas se sumaron instituciones como la Orquesta Nacional de España, la Orquesta Joven de Andalucía y la Orquesta Clásica Santa Cecilia, que rindieron homenaje al compositor a lo largo del año.

El programa conmemorativo va a tener un desarrollo especialmente relevante en Granada, donde se concentra una amplia agenda de actividades musicales, expositivas y académicas. Entre ellas la exposición 'Manuel de Falla. Una mirada actual', que será inaugurada el 28 de abril en el Centro Cultural CajaGranada, que ofrece una reinterpretación contemporánea de su legado a través de artistas plásticos. Asimismo, el Centro Cultural Manuel de Falla acogerá desde el 18 de junio la muestra 'Manuel de Falla esencial', que posteriormente se verá en Madrid.

La primera edil ha trasladado un reconocimiento expreso al trabajo desarrollado desde el Archivo Manuel de Falla en Granada, tras este acto inaugural, destacando especialmente la labor de Elena García de Paredes y de todo su equipo, cuya dedicación ha resultado fundamental para la preservación, estudio y difusión del legado del compositor, contribuyendo de manera decisiva al rigor y la proyección internacional de esta conmemoración, que se inicia de forma brillante en la ciudad de las luces.

Carazo, ha subrayado que "para Granada es muy importante albergar el Archivo y la Casa donde residió el prestigioso compositor, ya que su presencia en nuestra ciudad atrae a investigadores de todo el mundo y a su vez él fue todo un impulsor de grandes encuentros entre artistas, como el Concurso de Cante Jondo de 1922, celebrado en la Plaza de los Aljibes de la Alhambra, y que Manuel de Falla, fue el que lideró la iniciativa con el apoyo clave del poeta Federico García Lorca para rescatar el flamenco más puro frente a su comercialización. Junto a ellos otros muchos intelectuales comprometidos con la revalorización del cante jondo".

Dentro de los actos de este aniversario, en el ámbito académico se ha preparado igualmente un programa amplio donde se van a celebrar congresos internacionales en Madrid y Granada, centrados en la influencia de Falla en la música de los siglos XX y XXI y su conexión con otros compositores europeos.

Especial relevancia va a tener el encuentro que se celebrará el próximo mes de octubre en Granada, que va a reunir a responsables de centros documentales musicales de toda Europa y culminará con la reunión anual del Centre Européen de Musique.

"Con este ambicioso programa, Granada reafirma su compromiso con la cultura y su vocación internacional, consolidándose como una ciudad clave en la celebración de uno de los compositores más universales de la música española", concluyó la alcaldesa Marifrán Carazo.