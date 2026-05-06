Granada refuerza el proyecto iQuantum con la incorporación de Corporación Tecnológica de Andalucía

Acto de firma de protocolo entre el Ayuntamiento de Granada y la Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA). - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada y la Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) han suscrito un protocolo general de actuación para impulsar la innovación urbana y reforzar el desarrollo del proyecto iQuantum, el centro demostrador de inteligencia artificial aplicada a la ciudad.

El acuerdo, firmado por la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el presidente del patronato de la CTA, Beltrán Pérez García, establece un marco de colaboración para promover iniciativas vinculadas a la transformación digital, la sostenibilidad y la aplicación de nuevas tecnologías en la gestión urbana.

El protocolo contempla la puesta en marcha de acciones conjuntas como el desarrollo de proyectos de experimentación y pilotaje de soluciones tecnológicas en entornos reales, la organización de jornadas, seminarios y actividades de divulgación, así como la promoción de redes de colaboración con otras ciudades, entidades y plataformas tanto a nivel nacional como internacional.

También permitirá avanzar en la generación de conocimiento compartido y en la transferencia tecnológica, favoreciendo la conexión entre administraciones públicas, empresas, universidades y centros de investigación, en línea con el modelo de cuádruple hélice sobre el que se articula el proyecto iQuantum.

"Seguimos dando pasos para consolidar un ecosistema de innovación en la ciudad, en el que la colaboración entre instituciones, empresas y agentes del conocimiento es clave para avanzar en servicios públicos más eficientes y adaptados a las necesidades reales", ha señalado la alcaldesa.

El presidente de CTA, Beltrán Pérez, afirmó que "este acuerdo con el Ayuntamiento de Granada refuerza la apuesta conjunta por situar a la ciudad como referente en innovación aplicada, especialmente en ámbitos como la inteligencia artificial y la digitalización urbana".

"Desde CTA", añadió Pérez, "queremos contribuir a impulsar proyectos colaborativos que conecten conocimiento, empresa y Administración y que permitan que iniciativas como iQuantum generen impacto real en la competitividad empresarial y en la mejora de los servicios públicos".

Asimismo, el presidente de CTA subrayó que la reciente apertura de una oficina de CTA en Granada (en el Centro de Transferencia de Tecnología de la UGR) "supone un paso estratégico para reforzar nuestra apuesta por la ciudad y acompañar su enorme potencial innovador y tecnológico".

iQuantum es el centro demostrador de inteligencia artificial urbana impulsado por el Ayuntamiento de Granada, concebido como un espacio de experimentación, formación, divulgación y desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas a la gestión de la ciudad.

Se trata de un entorno real en el que probar y validar herramientas basadas en inteligencia artificial en ámbitos como la movilidad, la sostenibilidad, la eficiencia energética o la atención a los ciudadanos.

El proyecto se articula como un ecosistema de colaboración que integra a empresas, universidades, administraciones públicas y ciudadanía, y aspira a situar a Granada como referente en innovación urbana a nivel nacional.

En este contexto, la incorporación de la Corporación Tecnológica de Andalucía refuerza la conexión con el tejido empresarial y favorece la generación de alianzas con otros territorios.