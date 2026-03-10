Los gruistas en huelga en Córdoba piden a la patronal Construcor que "escuche a sus asociados"

David Quintana y Antonio Herencia en la sede de CCOO en Córdoba. - CCOO

CÓRDOBA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El colectivo de operadores de grúa-torre que están en huelga en Córdoba ha hecho este martes un llamamiento a la patronal de la construcción en la provincia, Constructor, para que "escuche a sus asociados, que, en su mayoría, se muestran dispuestos a negociar una mejora salarial" para estos trabajadores, siendo la falta de acuerdo al respecto la que "ha provocado la convocatoria de huelga indefinida que cumple hoy su novena jornada".

Según ha informado CCOO en una nota, así lo ha señalado el secretario de Acción Sindical del Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba, David Quintana, asegurando que "la postura de Constructor es bastante absurda y no representa a la de todo el sector, por lo que estamos viendo", siendo "una postura de cabezonería por parte de la presidenta, María Dolores Jiménez, y del vicepresidente, Antonio Torres".

A juicio de Quintana, "es incomprensible la postura de la patronal, porque no se está pidiendo nada desorbitado, se está pidiendo una equiparación de su salario con el resto de trabajadores de la construcción. Ellos han mostrado una disponibilidad permanente al diálogo y las peticiones están dentro de la legalidad, del marco que establece el convenio de la construcción".

En este sentido, Antonio Herencia, en representación de los gruistas, ha afirmado que "la patronal ha intentado presentar este conflicto como una cuestión ajena a sus competencias, cuando en el último Sercla previo a la huelga se dejó claro" que lo que lo planteado por los representantes de los trabajadores "no es una modificación del plus de dedicación, sino una mejora salarial dentro del marco de la negociación provincial".

Es decir, se trata de "una reivindicación plenamente encuadrada en el ámbito que corresponde y que puede abordarse sin necesidad de alterar ningún artículo del convenio general", añadiendo Herencia que, "desde el punto de vista económico, la situación resulta difícil de justificar", pues "las penalizaciones por retrasos en promociones de esta envergadura pueden suponer pérdidas diarias muy superiores al coste anual de la mejora salarial" que solicitan los gruistas en huelga.

Además, según ha señalado el responsable sindical, "la prolongación del conflicto tampoco beneficia al resto de empresas del sector, que están asumiendo retrasos y sobrecostes diarios por decisiones que no dependen de ellas. Mantener esta situación perjudica al conjunto de la construcción en Córdoba y retrasa proyectos que podrían avanzar con normalidad".

En esta línea, el responsable de CCOO ha dicho no comprender que en Construcor "se estén dedicando a intoxicar a empresas y a la opinión pública contando cuestiones que no son reales", porque "no se está pidiendo una subida desproporcionada. Ellos hablan de que los gruistas piden un aumento del 500%, cuando lo que están pidiendo es un aumento de 25 euros sobre una parte de su salario, sobre el plus de dedicación, que lo único que va a hacer es igualar su salario al del resto de sectores de la construcción".