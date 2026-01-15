La Guardia Civil detiene a un individuo por el robo en una vivienda de Maracena (Granada) con una llave falsa

Archivo - Coche patrulla de la Guardia Civil, en imagen de archivo - GUARDIA CIVIL - Archivo

MARACENA (GRANADA), 15 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a un individuo de 40 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas, cometido mediante el uso de una llave falsa en una vivienda de Maracena, en el área metropolitana de Granada.

El área de investigación de la Guardia Civil de Maracena inició sus pesquisas tras la denuncia presentada por la persona arrendataria del inmueble, quien puso en conocimiento la sustracción de un collar el pasado mes de diciembre.

Asimismo, esta manifestó haber detectado "la falta de ciertas cantidades de dinero durante los últimos meses", sin que sospechara en un primer momento ser víctima de robos, dado que no apreció en ningún momento signos de forzamiento en los accesos al domicilio, según ha detallado la Guardia Civil en una nota de prensa.

Los guardias civiles, durante la inspección ocular de la vivienda, comprobaron la inexistencia de daños, roturas o indicios de forzamiento en puertas y ventanas, así como tampoco objetos revueltos o huellas evidentes en su interior. Esta situación hizo plantear a los agentes la hipótesis del acceso al domicilio mediante una llave.

El desarrollo de las investigaciones, a partir de los datos aportados por la víctima y la información recabada en diversos establecimientos de compraventa de oro, permitió identificar plenamente al presunto autor de los hechos y su paradero.

Esta persona presuntamente aprovechaba la ausencia de los moradores de la vivienda para, mediante el uso de una llave falsa, "acceder al interior y sustraer dinero y joyas, sin causar daños ni desorden para no levantar sospechas". Este individuo habría conseguido hacerse con una copia de la llave de la puerta principal de acceso, al tratarse de una casa de alquiler, ante el desconocimiento de sus inquilinos.