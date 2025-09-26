La Guardia Civil detiene a una mujer al desmantelar un punto de venta de droga en su domicilio de Bailén (Jaén)

JAÉN 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desmantelado un punto de venta de droga en Bailén (Jaén) y ha detenido a una mujer de 43 años como presunta autora de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

La actuación ha sido realizada por agentes del Área de Investigación de la citada localidad y culminó con la explotación de la operación el pasado 19 de septiembre, cuando se practicó la entrada y registro en un inmueble, según ha informado este viernes el Instituto Armado.

La vivienda estaba en una zona "donde la tranquilidad de los vecinos era afectada por los constantes toxicómanos que frecuentaban, durante las 24 horas del día, un punto de venta de droga que la detenida había establecido en su propio domicilio".

Contaba, además, con fuertes medidas de seguridad, como rejas interiores en puertas y ventanas, así como cámaras de videovigilancia, con el fin de dificultar la acción policial.

En el registro fueron intervenidas diferentes cantidades de sustancias estupefacientes: 44 gramos de cocaína, siete gramos de heroína, 53 gramos de polen de hachís, 18 gramos de hachís, 20 gramos de marihuana, además de sustancias para el corte de la droga y balanzas de precisión para el pesaje y preparación de las dosis.

La detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial, desde la que se ha decretado su ingreso en prisión, según ha precisado la Guardia Civil.