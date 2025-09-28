La Guardia Civil detiene a un vecino de Almodóvar del Río (Córdoba) por el robo de cableado eléctrico en una empresa

Un guardia civil del Puesto de Almodovar del Rio, en uno de los accesos al municipio. - GUARDIA CIVIL

ALMODÓVAR DEL RÍO (CÓRDOBA), 28 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Almodóvar del Río (Córdoba) a un vecino de la propia localidad, como presunto autor de un delito de robo con fuerza de cableado eléctrico en una empresa de viveros de plantas, la cual denunció el hecho en el puesto de la Benemérita del municipio, detallando que alguien, tras acceder a sus instalaciones, había sustraído, en concreto, una manguera de cableado eléctrico.

De igual forma y según ha informado el Instituto Armado en una nota, la Guardia Civil supo por el propietario del vivero que en una ocasión había sorprendido a una persona en el interior de las instalaciones, cometiendo el hecho delictivo.

Los datos aportados en la denuncia, unidos a la inspección ocular y las gestiones que la Guardia Civil venía practicando, permitieron identificar y localizar al presunto autor del robo, quien acompañó a los agentes hasta el lugar donde se encontraba la manguera de cable sustraída, que fue recuperada, procediendo los guardias civiles a la detención de esta persona como presunta autora de un delito de robo con fuerza.