La Guardia Civil dice que restan "dos desaparecidos por recuperar" del accidente de trenes de Adamuz

El general Luis Ortega (dcha.), junto a la vicepresidenta Yolanda Díaz (centro), y el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en Adamuz. - Joaquín Corchero - Europa Press

ADAMUZ (CÓRDOBA), 21 (EUROPA PRESS)

El general de División Jefe de la 4ª Zona de la Guardia Civil (Andalucía), Luis Ortega, ha afirmado este miércoles que restan "dos desparecidos por recuperar" de entre los restos del tren Alvia que aún no han sido retirados de la zona del siniestro ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba).

Así lo ha destacado, en una comparecencia ante los medios comunicación en el lugar del accidente, junto a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, durante una visita de la esta última a la zona, en donde se han recuperado hasta el momento 43 cadáveres, el último de ellos "hace hora y media", según ha precisado el general de la Benemérita.

Junto a ello, ha detallado que, "por los datos que tenemos hasta el momento, tenemos 41 identificados, y ya se están comunicando las últimas identificaciones a los familiares", recordando en este punto el general Ortega que los familiares de las víctimas del accidente ferroviario han presentado 45 "denuncias por desaparición" de personas que iban en alguno de los dos trenes implicados en el siniestro, el Alvia que hacía el trayecto Madrid-Huelva y el Iryo que partió desde Málaga hacia Madrid.

En consecuencia y dado que "tenemos 43 fallecidos", ello implica, según ha argumentado el máximo responsable del Instituto Armado en Andalucía, que son dos personas "desaparecidas, en total, las que nos quedan todavía por recuperar".

En cuanto a cómo está siendo el trabajo que se desarrolla en la zona del accidente ferroviario, el general Ortega ha precisado que "las labores más complicadas están siendo ahora, principalmente, en el tren Alvia", del que "los dos primeros vagones quedaron totalmente destrozados" y encajados en "una pequeña vaguada de unos cuatro o cinco metros de profundidad".

La consecuencia de ello, según ha aclarado, es que "ahí hemos tenido que meter maquinaria muy pesada. En primer lugar para trocear parte de los vagones y luego para ir sacando poco a poco los restos de esos vagones, y además con el cuidado necesario, porque sabíamos" que había personas fallecidas en el interior, "de hecho, la última víctima la acabamos de coger hace una hora y media, aproximadamente", sacándola "del amasijo, y todavía nos queda trabajo", dado que el Alvia "está todavía el tren a medio desguazar", de modo que "nos queda todavía bastante tarea sobre ese tren".