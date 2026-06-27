La Guardia Civil investiga a una persona en Espiel (Córdoba) como presunta autora de un incendio forestal

La Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), ha procedido a la investigación de una persona por la comisión de un delito de incendio forestal. - GUARDIA CIVIL

CÓRDOBA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), ha procedido a la investigación de una persona por la comisión de un delito de incendio forestal.

Según ha informado la Guardia Civil en una nota, la investigación se inició el pasado día 17 de mayo, tras tener conocimiento la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil de Córdoba (COS-062) de la existencia de un incendio forestal en el paraje La Nava del término municipal de Espiel en el que se encontraban trabajando personal del Plan Infoca para su extinción, paso el avisó a la patrulla del Seprona de Peñarroya-Pueblonuevo, que inmediatamente se desplazó al lugar indicado, donde tras comprobar lo denunciado, iniciaron una investigación para esclarecer las causas en las que se había producido el incendio.

Las investigaciones practicadas por el Seprona, permitieron averiguar que el incendio fue causado por una negligencia, identificándose a la persona que lo originó, el cual presuntamente realizó una quema de restos vegetales sin autorización, así como la quema de enseres y maderas procedentes de la limpieza de una parcela marchándose del lugar sin cerciorarse de que la quema estaba completamente apagada y que por la acción del viento se propagó hacia el monte, quemándose aproximadamente 18 hectáreas de superficie.

Según la normativa vigente, todo el término municipal de Espiel, se haya incluido en zona de peligro de incendio forestal, la fecha del incendio queda determinada como época de peligro medio de incendio forestal -del 1 al 31 de mayo-. Debido a las abundantes lluvias de este invierno se ha generado gran cantidad de combustible vegetal fino sobre el terreno y que su acusada pendiente desaconsejaba el uso de fuego.

Como culminación de lo expuesto, se ha procedido a la investigación de una persona, como presunta autora material de un supuesto delito, de los incluidos en el título XVII, de los delitos contra la seguridad colectiva, sección II, de los incendios forestales. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Peñarroya-Pueblonuevo y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba.