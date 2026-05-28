Guardia Civil, Junta y Cooperativas Agro-alimentarias donan más de 500 litros de AOVE al Banco de Alimentos

Archivo - Una persona sostiene una botella de aceite en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Córdoba y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba han donado más de 500 litros de Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) al Banco de Alimentos Medina Azahara de la capital cordobesa.

Según informa la Benemérita en una nota, en el marco de la campaña agrícola de la recolección de la aceituna del año pasado (24-25), la Comandancia de Córdoba, la Delegación de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y Cooperativas Agro-alimentarias volvieron a realizar un trabajo conjunto, aunando esfuerzos, en beneficio de los agricultores de toda la provincia.

En este contexto se llevaron a cabo actuaciones tanto formativas para titulares de explotaciones y socios de cooperativas, como actuaciones operativas, como la realización de inspecciones en puntos de compra de toda la provincia e incluso en otras provincias limítrofes, así como en las vías de comunicación durante el transporte de las aceitunas a dichos puntos de compra.

Las inspecciones se llevaron a cabo por parte de componentes de la Guardia Civil de seguridad ciudadana y de los equipos ROCA, en colaboración con la inspección de calidad de la Delegación de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

Fruto de esas inspecciones se detectaron irregularidades administrativas, que propiciaron la apertura de 102 expedientes sancionadores, entre otros motivos por la cumplimentación incorrecta del DAT, la ausencia de DAT o la no inscripción en el Reafa, entre otros. Las resoluciones de dichos expedientes pueden conllevar sanciones económicas de entre 500 y 15.000 euro.

Igualmente, gracias a esta colaboración entre ambas instituciones se ha vuelto a actuar contra un punto de compra en una provincia limítrofe, por receptación de aceitunas sustraídas en explotaciones agrícolas de Córdoba, siendo investigadas tres personas por receptación e investigadas otras ocho personas por hurto de aceitunas y falsedad documental.

Este trabajo colaborativo entre las tres instituciones (Guardia Civil, la delegación territorial y Cooperativas Agro-alimentarias) constituye "una herramienta muy importante para luchar contra la lacra de las sustracciones en las explotaciones agrícolas de la provincia", por lo que en las sucesivas campañas agrícolas "se continuará incidiendo en esta línea de colaboración, llevando a cabo reuniones y ejecutando un mayor número de inspecciones conjuntas en puntos de compra, pero también en una la línea dirigida al ámbito de la responsabilidad social corporativa y la solidaridad con las personas más vulnerables y necesitadas".

En el marco de esta iniciativa de ayuda a los más necesitados, las tres instituciones han decidido realizar una donación en aceite al Banco de Alimentos Medina Azahara de Córdoba, en una cantidad aproximada al aceite que se obtendría de las aceitunas recuperadas, sin dueño conocido, en las aprehensiones llevadas a cabo en las actuaciones que la Guardia Civil realizó durante toda la campaña pasada, aceituna que posteriormente se depositaba en las cooperativas pertenecientes a Cooperativas Agro-alimentarias distribuidas por toda la provincia.

Gracias a esta importante línea de colaboración, en el día de hoy representantes de las tres instituciones y la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, han entregado más de 500 litros de AOVE en la sede de la Asociación Banco de Alimentos Medina Azahara, sita en la calle Campo San Antón.