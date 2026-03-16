Hacemos Córdoba alerta del "riesgo grave e inminente de incendio" en Caballerizas y exige su gestión pública

El portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, muestra imágenes relativas al riesgo de incendios en Caballerizas Reales. - HACEMOS CÓRDOBA

CÓRDOBA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital cordobesa, Juan Hidalgo, ha alertado este lunes sobre el "riesgo grave e inminente de incendio" en Caballerizas Reales y ha responsabilizado directamente al alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), de la "falta de actuación ante los graves problemas de seguridad detectados en este espacio patrimonial".

Según ha informado Hacemos Córdoba en una nota, Hidalgo ha recordado que las Caballerizas Reales fueron declaradas Monumento Histórico Nacional en 1929 y forman parte del casco histórico de Córdoba, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1994. "Estamos hablando de un espacio irrepetible en nuestra ciudad, con un valor histórico excepcional", ha señalado.

El portavoz ha explicado que desde 2021 el inmueble forma parte del inventario del patrimonio municipal, pero desde entonces "vive una situación caótica y totalmente irregular, con la actividad desarrollada por la Asociación Córdoba Ecuestre sin el control necesario por parte del Ayuntamiento".

La denuncia pública de Hidalgo se basa en "un informe del Servicio de Protección y Extinción de Incendios, tras una inspección realizada el pasado 17 de diciembre, cuyas conclusiones advierten de la gravedad de la situación". El documento señala textualmente que "a nivel global la seguridad contra incendios del edificio es claramente insuficiente", y existe "un riesgo grave e inminente de incendio con una probabilidad elevada de inicio y una capacidad de propagación rápida".

El informe añade que las consecuencias de un posible siniestro "pueden calificarse como potencialmente catastróficas", debido a la "dificultad de control inicial del fuego, la complejidad de la evacuación y la posible afectación estructural del edificio".

Entre las deficiencias detectadas se encuentran "bombonas de butano acumuladas, regletas eléctricas sobrecargadas, material combustible en pasillos y salidas de evacuación, así como cuadros eléctricos en mal estado". Además, el informe advierte de la "inexistencia de un plan de autoprotección específico para el edificio".

"Esta es la realidad de Caballerizas Reales y este equipo de gobierno y este alcalde no están haciendo absolutamente nada", ha afirmado Hidalgo, quien ha recordado además el reciente incendio registrado en la Mezquita-Catedral y ha señalado que, "después de lo ocurrido en nuestra Mezquita-Catedral es inasumible e inadmisible que esto continúe así", ha advertido.

El portavoz ha subrayado que la gravedad de las deficiencias detectadas, "junto con la presencia simultánea de público y animales, justifica la adopción de medidas excepcionales y de carácter inmediato", tal y como recoge el propio informe.

Por eso, desde Hacemos Córdoba han reclamado que el Ayuntamiento "actúe de forma urgente y revierta la actual situación para garantizar la seguridad y la conservación del monumento", considerando "urgente la reversión a la gestión pública de este espacio".

Además, el grupo municipal propone "la creación de un patronato público que gestione espacios patrimoniales de gran valor, como Caballerizas Reales o el Alcázar de los Reyes Cristianos", pues "son patrimonio de todos y de todas y este Ayuntamiento tiene la obligación de cuidarlos, protegerlos y preservarlos", ha concluido Hidalgo.