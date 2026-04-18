Hacemos Córdoba exige al alcalde la conservación del Sendero de la Memoria de Trassierra

Cartel del barranco de la Huesa. - HACEMOS CÓRDOBA

CÓRDOBA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha exigido al alcalde de la ciudad una actuación "urgente" en el Sendero de la Memoria de Trassierra, un espacio que, según señalan, sufre un "estado de abandono inadmisible desde hace años" y que constituye "un claro ejemplo de la desidia, inoperancia y falta de sensibilidad del alcalde con la memoria democrática".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, este sendero, inaugurado en 2011 y reconocido como Lugar de la Memoria por la Junta de Andalucía, "recuerda la presencia de la guerrilla antifranquista en la zona de Sierra Morena". Sin embargo, desde la coalición han criticado que los paneles informativos "están deteriorados o directamente dañados" y que el recorrido presenta "signos evidentes de falta de mantenimiento".

Por ello, Hacemos Córdoba ha considerado que esta situación "no es puntual", sino que responde a "una década de dejadez institucional por parte del Ayuntamiento", lo que califican como "una falta de respeto a la memoria democrática y al patrimonio de la ciudad".

Al hilo, el grupo municipal ha precisado que existe una moción aprobada en 2017 que obliga a la conservación de este espacio, así como legislación autonómica y estatal en materia de memoria democrática. En este sentido, han subrayado que "lo único que pedimos es que se cumpla la ley y se dignifique un espacio que forma parte de nuestra historia colectiva".

Asimismo, Hacemos Córdoba ha instado a la ciudadanía a participar en el 15º recorrido anual por el Sendero de la Memoria, que tendrá lugar este domingo, 19 de abril, con salida a las 9,00 horas desde la plaza de Trassierra. La actividad está organizada por el Foro por la Memoria de Córdoba con la colaboración de distintos colectivos memorialistas.

Desde la coalición han insistido en que "la participación ciudadana es clave para visibilizar el abandono que sufre el sendero" y para "reclamar al Ayuntamiento una intervención inmediata que garantice su conservación y puesta en valor".