Hacemos Córdoba reclama una gestión pública para el festival Cosmopoética

Archivo - El concejal de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de Córdoba Iván Fernández, en una imagen de archivo - HACEMOS CORDOBA - Archivo

CÓRDOBA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital cordobesa ha defendido este lunes la necesidad de que el festival Cosmopoética "se gestione desde lo público", al considerar que es "la única forma de garantizar el impulso, la calidad y el acceso igualitario a uno de los eventos culturales más importantes del calendario de Córdoba, y uno de los festivales de poesía más importantes del Sur de Europa", además de "un referente para la promoción turística de la ciudad".

Desde la coalición de izquierdas han recordado en una nota que llevan tiempo trasladando al alcalde, el popular José María Bellido, que es preciso "apostar por una gestión pública de este festival, entendiendo que la cultura debe protegerse desde las instituciones para garantizar el acceso de toda la ciudadanía y asegurar la transparencia en el uso de los recursos públicos".

A este respecto, el edil de Hacemos Córdoba Iván Fernández ha expresado su preocupación ante "las situaciones que se están produciendo en torno a la adjudicación y gestión del festival", insistiendo en que el Ayuntamiento "debe garantizar la igualdad de condiciones y el cumplimiento estricto de todo aquello que se recoge en los procesos de licitación".

Así, ha señalado que "el dinero de los cordobeses y cordobesas debe cuidarse con rigor", subrayando que "cualquier empresa que concurra a un concurso público debe cumplir con los compromisos adquiridos en su oferta", para evitar "situaciones de desigualdad respecto al resto de participantes".

Por eso, según ha indicado Fernández, el alcalde "debe dejar de mirar hacia otro lado y apostar de manera decidida por una gestión pública de los grandes eventos culturales de la ciudad", entendiendo que esta fórmula "permite evitar situaciones que puedan perjudicar la imagen de eventos culturales tan importantes para Córdoba".

Además, desde la coalición han reclamado "la recuperación de productos culturales y turísticos que se han perdido en los últimos años", y han llamado a construir "un calendario estable de actividades que contribuya al aumento de las pernoctaciones y al desarrollo económico y social de Córdoba".

El Ayuntamiento, según entienden en Hacemos Córdoba, "tiene que tomarse en serio la cultura, defendiendo también una apuesta clara por el tejido cultural local", y por "el papel de las administraciones públicas en la garantía del acceso a la cultura, tal y como recoge la Constitución" y, por eso, festivales con la relevancia de Cosmopoética "deben ser herramientas de promoción cultural abiertas a toda la ciudadanía y a quienes visitan Córdoba", reforzando "el papel de la cultura como elemento de cohesión social y desarrollo para la ciudad".