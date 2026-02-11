Hacienda arranca los Planes EDIL, con una financiación de 1.774 millones para el desarrollo urbano de mil municipios

El Ministerio de Hacienda organiza, junto al Ayuntamiento de Armilla (Granada), el XII Pleno de la Red de Iniciativas Urbanas (RIU) - MINISTERIO DE HACIENDA

ARMILLA (GRANADA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Hacienda celebra esta semana en Armilla (Granada), en colaboración con el Ayuntamiento, el XII Pleno de la Red de Iniciativas Urbanas (RIU), que marca el arranque oficial de la implementación de las Estrategias de Desarrollo Integrado Local (Planes EDIL) enmarcadas en el Fondo Feder del periodo 2021-2027.

La resolución de la convocatoria del Plan EDIL ha asignado una cifra récord de 1.774 millones de euros de fondos Feder a 242 proyectos. Esta dotación representa un incremento del 30 por ciento respecto al anterior periodo (Edusi) y permitirá movilizar una inversión pública total de 2.500 millones de euros hasta el año 2029.

El impacto territorial de esta convocatoria es notable: se ha multiplicado por cuatro el número de municipios beneficiados, alcanzando los 971 ayuntamientos.

Destaca especialmente el apoyo a las pequeñas localidades, ya que el 65 por ciento de los municipios beneficiados tienen menos de 5.000 habitantes.

Las jornadas cuentan con la participación de la directora general de Fondos Europeos, Cristina Peña, y la alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, quienes han inaugurado un encuentro que reúne a gestores políticos y técnicos de entidades locales de todo el país.

Durante su intervención, Cristina Peña ha destacado que "con el Plan EDIL, reafirmamos que Europa se construye desde lo local, aplicando un verdadero 'place-based approach' que permite que cada estrategia nazca de la identidad y las necesidades específicas de cada territorio".

"Este pleno en Armilla es el punto de partida para que cada euro europeo se traduzca en una mejora real de la calidad de vida de nuestros vecinos", ha agregado.

Por su parte, Loli Cañavate ha expresado la satisfacción del Ayuntamiento por acoger en la ciudad un encuentro de ámbito nacional como el XII Pleno de la Red de Iniciativas Urbanas.

"Que Armilla haya sido elegida para celebrar una reunión de este nivel demuestra que contamos con las infraestructuras, la capacidad organizativa y el equipo técnico necesarios para dar respuesta a un reto de esta envergadura, y refuerza el papel de los municipios como actores clave en la gestión de los fondos europeos", ha señalado.

Cañavate ha subrayado, además, que Armilla cuenta con dos proyectos seleccionados en esta nueva convocatoria EDIL, ambos cofinanciados con fondos europeos.

Se trata de la rehabilitación integral del barrio de Santa Teresa, que incluye el centro sociocultural del mismo nombre, y de la Universidad Popular de Armilla, un proyecto que, según ha resaltado, "ha sido reconocido como el mejor de Andalucía en municipios de tamaño medio y que refleja nuestra apuesta por el deporte, la cultura y la cohesión social y el desarrollo urbano desde una perspectiva integradora".

ARMILLA, MODELO DE TRANSFORMACIÓN INTEGRAL

En el marco de este encuentro, se realizará una visita técnica para conocer de primera mano los proyectos que están redefiniendo el modelo de ciudad de Armilla.

Entre ellos destaca la remodelación integral de la avenida Fernando de los Ríos como zona de movilidad sostenible, financiada con fondos NextGenerationEU, y la ampliación del Metro de Granada, que cuenta con el respaldo de los fondos FEDER para mejorar la conectividad metropolitana.

Asimismo, se visitará el nuevo Teatro Municipal y la Biblioteca, infraestructuras culturales de referencia que han sido posibles gracias a la gestión de estrategias de desarrollo urbano anteriores.

Por otro lado, se presentará el ambicioso proyecto de la futura Universidad Popular, enmarcado ya en el nuevo Plan EDIL.

Con una ayuda cercana a los 10 millones de euros, esta actuación contempla la creación de un gran polo cultural, deportivo y de formación permanente, además de la regeneración integral del barrio de Santa Teresa.

Estos proyectos encarnan el espíritu de la política de cohesión: intervenciones integradas que no solo construyen infraestructuras, sino que mejoran estructuralmente las oportunidades de la ciudadanía y la sostenibilidad del entorno urbano.

Además de estas visitas, el evento, que se desarrolla en el recinto de Fermasa de la ciudad granadina, se estructura en otros dos bloques.

Uno es 'Apertura institucional y exposición', donde se incluye un espacio de stands donde diversas entidades locales muestran sus proyectos emblemáticos financiados con fondos europeos.

El otro es la 'Sesión central de política pública', enfocada en la puesta en marcha de los Planes de Actuación Integrados (PAI) y el rol de las entidades locales en la selección y ejecución de los proyectos.