Herido por inhalación de humo un hombre de 79 años por el incendio de un bazar chino en Granada

Archivo - Medio centenar de personas desalojadas de un edificio en Roquetas por un incendio, ya extinguido - 112 - Archivo

GRANADA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 79 años ha resultado afectado por inhalación de humo tras el incendio esta madrugada de un bazar oriental en Granada capital, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El 112 ha atendido, sobre las 3,30 horas, una llamada que alertaba de que estaba saliendo mucho humo de un bazar chino en la calle Carrera de la Virgen. De inmediato, la sala coordinadora ha activado a los Bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Nacional y a la Policía Local.

Tras la extinción del incendio, cuyas causas se desconocen, los sanitarios han trasladado a un varón de 79 años, vecino del piso superior del local, al hospital Clínico San Cecilio tras resultar intoxicado por el humo, tal como ha informado el 112 en su página web.