Un hombre de 50 años muere tras salirse su coche de la vía en la A-4 en Córdoba

Una ambulancia. - 112

CÓRDOBA 15 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 50 años ha muerto esta madrugada en Córdoba tras salirse su coche en la carretera A-4, según informa el servicio de Emergencias 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El suceso se ha producido sobre las 5,30 horas, cuando el 112 ha recibido un aviso en el que se informaba de la salida de vía de un turismo que había quedado volcado en la cuneta en el kilómetro 418 de la A-4, sentido Córdoba.

La sala del 112 activó inmediatamente a los Bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias (Ces) 061, a la Guardia Civil y a Mantenimiento de Carreteras. Los servicios médicos desplazados al lugar no han podido hacer nada por salvar la vida del varón, que tenía 50 años.