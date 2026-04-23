El Hospital Quirónsalud Córdoba celebra el Día del Libro con pacientes para promover beneficios de la lectura en salud

El Hospital Quirónsalud Córdoba celebra el Día Internacional del Libro con sus pacientes a través de distintas acciones como entregar libros a los pacientes que ingresan hoy. - HOSPITAL QUIRÓNSALUD CÓRDOBA

CÓRDOBA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Quirónsalud Córdoba celebra el Día Internacional del Libro con sus pacientes a través de distintas acciones como entregar libros a los pacientes que ingresan hoy. Además, se muestran frases célebres de autores tan destacados en Córdoba como Antonio Gala, Maimónides, Séneca, Averroes y Góngora, en las pantallas del centro hospitalario, que lleva a cabo estas actividades para promover los beneficios de la lectura para la salud.

Según ha detallado el centro hospitalario, los pacientes que ingresan hoy reciben como obsequio libros de poesía donados por la Fundación Kutxabank, que ha colaborado por sexto año consecutivo en esta iniciativa del Hospital Quirónsalud Córdoba. Leer favorece la salud mental, reduce el estrés, fomenta la adquisición de conocimientos, permite socializar mejor, desarrollar empatía y aporta confianza.

Los pacientes leen en las pantallas frases de autores cordobeses en las que reflexionan sobre la vida, el amor, la felicidad y el transcurso del tiempo, con una referencia a la celebración del Día Internacional del Libro.

La lectura contribuye a reforzar la seguridad personal y la autoconfianza, dado que ofrece herramientas para interpretar la realidad de forma más reflexiva. Asimismo, garantiza la adquisición de conocimientos útiles para desempeñar actividades propias de la vida cotidiana y permite una mejor socialización al aportar argumentos que pueden ser compartidos con otras personas. Por tanto, el beneficio fundamental que ofrece la lectura frente a otras actividades es que mantiene a la persona activa.