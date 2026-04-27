El Hospital San Rafael hace sonar la música para cuidar del bienestar emocional de pacientes de ELA

Taller en el Hospital San Rafael. - ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS

GRANADA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El equipo del Programa para la Atención Psicosocial a Personas con Enfermedades Avanzadas (EAPS) del Hospital San Rafael, en colaboración con la Fundación 'La Caixa', ha organizado una serie de talleres dirigidos a personas afectadas por ELA y a sus cuidadoras, de la mano de Agraela, la Asociación Granadina de Afectados de Esclerosis Lateral Amiotrófica.

En este caso, la intervención clínica se ha desarrollado a través de la música como herramienta para estos fines terapéuticos que van desde el bienestar físico y emocional, hasta el social y cognitivo.

"Hoy tenemos la oportunidad de aprender cómo la música puede ayudarnos a conocernos mejor a nivel emocional y a utilizarla como un apoyo eficaz más dentro de nuestra terapia, para la mejora de la calidad de vida de estas personas", explica Yolanda Romero, psicóloga del programa.

"A través de ella se pueden reducir el estrés y la ansiedad, favorecer la comunicación verbal y no verbal y fortalecer el vínculo con familiares y cuidadores. Factores muy necesarios que contribuyen a mantener la identidad personal y reforzar el bienestar emocional de las personas que padecen alguna enfermedad".

El Programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas del Hospital San Rafael y la Fundación 'La Caixa' tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en proceso de final de vida y de sus seres queridos.

Se interviene mediante unos pilares básicos que van desde la atención emocional y social para proporcionar medidas de atención psicológica, y ayudar al paciente y la familia a afrontar la enfermedad; hasta la integración de aspectos espirituales que les permitan encarar serenamente el proceso final desde el respeto a las creencias y convicciones propias.

Dentro de las iniciativas en las que colabora el Hospital San Rafael dedicadas a atender a las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica, el pasado mes de marzo se celebraba en Madrid el concierto Música por la ELA, promovida por la orquesta Sinfónica de Madrid, la Asociación Mosaik y la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANSI).

El objetivo fue recaudar fondos para el programa de cuidados del Hospital San Rafael de Granada y la investigación que desarrolla el Centro Superior de Investigaciones Científicas.

Una recaudación solidaria que está permitiendo trabajar en un proyecto de monitorización de los pacientes de la Unidad Provincial de Ventilación Mecánica del Hospital en colaboración con el Hospital Clínico San Cecilio y entre los que se encuentran habitualmente pacientes de ELA, y colaborar con parte de los fondos recaudados con la labor que realizan desde Agraela.