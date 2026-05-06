El IAS-CSIC y COAG Andalucía impulsan una colaboración estratégica para el estudio del avispón oriental

Reina Vespa orientalis en Córdoba. - IAS-CSIC

CÓRDOBA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Protección de Cultivos del Instituto de Agricultura Sostenible (IAS) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Córdoba y la Unión de Agricultores y Ganaderos de Andalucía (COAG Andalucía) han formalizado un protocolo de colaboración para el estudio y control del avispón oriental (Vespa orientalis), una especie cuya expansión está generando una presión creciente sobre el sector apícola y plantea retos emergentes en el ámbito sanitario y ambiental en el sur peninsular.

Según ha informado el IAS-CSIC en una nota, este acuerdo refuerza la red de colaboración ya establecida por la entidad con el Ayuntamiento de Córdoba y la empresa municipal Sadeco, "consolidando un enfoque coordinado entre investigación científica, gestión pública y sector productivo".

El proyecto, dirigido por la investigadora del IAS-CSIC Mónica Fernández-Aparicio, tiene como objetivo "avanzar en el conocimiento de la biología y ecología de la especie en condiciones locales, mediante la caracterización de su fenología, dinámica poblacional y uso de recursos tróficos, con el fin de desarrollar estrategias de control fundamentadas en evidencia biológica específica de la especie".

El avispón oriental presenta una dieta generalista que incluye insectos y recursos de origen antropogénico. Esta capacidad favorece su adaptación a entornos urbanos y periurbanos, así como su interacción con explotaciones apícolas, donde ejerce una gran presión sobre las colonias de abejas.

"Las estrategias de control deben orientarse prioritariamente a la eliminación de reinas durante las primeras semanas tras su salida de hibernación, fase en la que la población se encuentra en un punto crítico de vulnerabilidad, así como a la localización y retirada sistemática de nidos por parte de los servicios competentes", ha explicado Fernández-Aparicio.

No obstante, la investigadora ha apuntado que "el comportamiento de las reinas fundadoras durante la primavera sigue siendo insuficientemente conocido, lo que limita la optimización de las medidas de control temprano". En este contexto, los trabajos en curso del IAS-CSIC se centran en esta fase del ciclo biológico, con el objetivo de generar información que permita mejorar la eficacia y selectividad de las actuaciones.

La incorporación de COAG Andalucía a esta iniciativa cordobesa permitirá integrar información directa del sector agrario y apícola, facilitando el intercambio de conocimiento y la validación de estrategias en condiciones reales, y ampliando el alcance y aplicabilidad de los resultados obtenidos.