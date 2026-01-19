Iberia agota vuelos extras añadidos por trayecto de Madrid a Sevilla y de Madrid a Málaga este lunes

Archivo - Vuelos extras Iberia. Imagen de Archivo - IBERIA - Archivo

SEVILLA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea Iberia ha añadido un vuelo extra por trayecto este lunes de Madrid a Sevilla (MAD-SVQ 12,30 y SVQ-MAD 14,25) y otro de Madrid a Málaga (MAD-AGP 16,30 y AGP-MAD 18,30) tras el accidente ferroviario ocurrido en Córdoba. Todos se han vendido.

Según ha informado Iberia a Europa Press, "a Sevilla teníamos programados este lunes tres vuelos regulares de ida desde Madrid (7,20 / 11,35 / 19,50) y otros tres de vuelta (9,10 / 13,25 / 21,45), y hemos puesto uno extra por trayecto (MAD-SVQ 12,30 y SVQ-MAD 14,25)". Además, "teníamos programados este lunes a Málaga dos vuelos regulares desde Madrid (7,15 / 15,40) y otros dos de vuelta y hemos añadido uno extra por trayecto (MAD-AGP 16,30 y AGP-MAD 18,30)".

En este sentido, la aerolínea ha indicado que "hemos topado el precio del billete a 150 euros por trayecto y en momentos como este --de altísima demanda-- los precios serían muy superiores".