Ideas y la Red Municipal de Bibliotecas de Córdoba celebrarán el Día del Comercio Justo con tarde de cuentos y juegos

La Cooperativa Ideas y la Red Municipal de Bibliotecas de Córdoba celebrarán el viernes 15 de mayo el Día Mundial del Comercio Justo una jornada festiva y reivindicativa. - IDEAS

CÓRDOBA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Cooperativa Ideas y la Red Municipal de Bibliotecas de Córdoba celebrarán el viernes 15 de mayo el Día Mundial del Comercio Justo una jornada festiva y reivindicativa que contará con una tarde de cuentos, juegos cooperativos y una merienda solidaria, desde la Biblioteca Central Antonio Gala de la capital.

Según recoge la información del colectivo, bajo el lema 'Bibliotecas por el Comercio Justo', la programación incluirá una merienda con productos certificados, cuentacuentos, la presentación del 'fanzine' infantil 'MISU', la entrega del cómic 'Los Relámpagos' a la Red Municipal de Bibliotecas, una exposición de manualidades realizadas en los talleres y juegos cooperativos para toda la familia.

El acceso es gratuito y está abierto a toda la ciudadanía. La celebración arrancará a las 17,30 horas con una merienda de Comercio Justo bajo el lema 'Sabores que cambian el mundo', en la que las personas asistentes podrán degustar chocolate, galletas y zumos elaboradas con justicia. A las 18,00 horas, tendrá lugar la hora del cuento con la narración de 'Haki, la mariposa mágica', que acerca a los más pequeños los valores de la cooperación, la diversidad y el cuidado del planeta.

Tras ello, a las 19,00 horas se realizará la entrega oficial del cómic 'Los Relámpagos' a la Red Municipal de Bibliotecas de Córdoba, un nuevo recurso de sensibilización que se incorpora al catálogo de materiales disponibles para seguir trabajando el consumo responsable desde las bibliotecas.

A continuación, a las 19,15 horas, se presentará el 'fanzine' infantil 'MISU', una publicación colectiva que recoge los relatos creados por niños durante el taller de escritura 'Cuéntame un cuento', celebrado previamente en la Biblioteca Norte. Los pequeños autores y autoras leerán sus textos en un micro abierto, compartiendo sus historias inspiradas en el comercio justo, la amistad y la solidaridad.

Además, durante toda la tarde permanecerá abierta la exposición 'Decora tu biblioteca', resultado del taller de manualidades en el que los participantes elaboraron cajas decorativas con mensajes sobre consumo responsable. También habrá un espacio permanente de juegos cooperativos para que las familias puedan seguir aprendiendo mientras se divierten.

LAS BIBLIOTECAS, AGENTES DE CAMBIO SOCIAL

Esta jornada se enmarca en el proyecto 'Bibliotecas por el Comercio Justo', una iniciativa impulsada por Ideas con el apoyo de la Delegación de Cooperación y Solidaridad del Ayuntamiento de la capital. El proyecto, que comenzó en junio de 2025, busca convertir las bibliotecas municipales en espacios educativos y de sensibilización sobre el desarrollo sostenible y el comercio justo, dirigidos especialmente a la infancia, la adolescencia y la ciudadanía en general.

Entre las acciones desarrolladas se han incluido formaciones para el personal bibliotecario, la creación de un catálogo de recursos titulado 'Lecturas para construir un mundo más justo', y talleres participativos como 'Cuéntame un cuento' y 'Decora tu biblioteca'.