Identificadas cuatro nuevas víctimas de la represión franquista en el Barranco de Víznar (Granada)

Trabajos de identificación en el marco del proyecto Universidad y Memoria en el Barranco de Víznar - UGR

El grupo de trabajo interdisciplinar de la Universidad de Granada (UGR) que trabaja en las exhumaciones de los restos de represaliados del franquismo en el Barranco de Víznar, en el área metropolitana granadina, ha identificado los de cuatro nuevas víctimas, los cuales serán entregados a sus familias el 19 de diciembre.

Son, según ha detallado la UGR en una nota de prensa sobre estos últimos trabajos concluidos por el grupo Universidad y Memoria, los de Carmen Rodríguez Parra, que fuera propietaria de la taberna Carmela, de 52 años y afiliada a CNT; Francisco Soriano López, trabajador del campo de 46 años y fundador del sindicato El Porvenir y de la cooperativa La Milagrosa; José Raya Hurtado, tipógrafo de 65 años, miembro de la logia masónica Alhambra, afiliado a UGT y a la Sociedad Obrera Provincial; y José García Esteban, maestro de 25 años y miembro de UGT.

Estas cuatro personas se unen a las identificaciones previas de Francisco de Águila Rodríguez, Marcelino Gámiz Garzón, Eloísa Martín Cantal, Juan de Dios Adarve López, Antonio Rosales Ruiz, Fermín Roldán García y Francisco Ruiz Guiraum.

Los restos de los cuatro identificados serán restituidos a sus familiares en un acto que se celebrará el próximo 19 de diciembre, a las 19,30 horas, en el Albergue Municipal de Víznar en un acto que contará con representantes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento y de la UGR.

El equipo ha identificado así hasta el momento a once de las 166 personas asesinadas y recuperadas del Barranco de Víznar desde el inicio de los trabajos, en 2021. Fue ese año cuando se inició este proyecto de Lugar de Memoria, financiado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y la Junta de Andalucía.

El equipo responsable, que recibió el pasado 26 de noviembre la Medalla de Oro de la Provincia de Granada, se encuentra en la actualidad en el proceso de exhumación de la fosa de mayor envergadura localizada hasta la fecha, a la que fueron arrojadas en torno a 20 personas.

PROCESO DE COTEJO

En paralelo a la exhumación, se mantiene activo el proceso de cotejo y este conjunto de identificaciones podrá aumentar en el futuro por medio de comparativas de nuevas muestras de víctimas y familiares. En lo que se refiere a las últimas identificaciones, ha sido la hermana de José García Esteban quién reclamó su búsqueda; en el de Francisco Soriano López, su hija, nietas y bisnietos; en el de José Raya Hurtado, su nieta; y en el de Carmen Rodríguez Parra, sus nietos y bisnietas.

El equipo de trabajo de Memoria y Universidad mantiene en paralelo su labor de recepción de visitas de centros educativos, la toma de muestras de ADN de familiares que puedan vincular el paradero de sus parientes represaliados o represaliadas con el Barranco de Víznar, así como la recogida de sus testimonios. El correo habilitado para contactar con el equipo y plantear cualquier consulta es 'barrancodeviznar@gmail.com'.

Por otro lado, el equipo ha concluido recientemente su cuarta campaña de exhumaciones en el cementerio municipal de Padul, en la comarca del Valle de Lecrín, con la recuperación de 27 víctimas.