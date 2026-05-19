El Imdeec y la Federación Kamira impulsan la inserción laboral de jóvenes en Córdoba

Representantes del Imdeec visitan a jóvenes de distintas zonas desfavorecidas de Córdoba que integran la cuarta edición de 'Formando Oportunidades', con la labor de la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas Kamira. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), Blanca Torrent, ha visitado a cuatro de los diez jóvenes de distintas zonas desfavorecidas de la ciudad que integran la cuarta edición de 'Formando Oportunidades'. Este proyecto, ejecutado por la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas Kamira y financiado por la convocatoria de subvenciones ESAL del Imdeec, se consolida como una herramienta estratégica para combatir el desempleo en los entornos más vulnerables de la capital.

Según ha informado el Ayuntamiento, el itinerario, que se desarrolla entre febrero y junio, especializa al alumnado como Mozo de Almacén y Operador de Carretillas Elevadoras, una formación diseñada bajo la línea de actuación de mejora de la empleabilidad del instituto municipal. El programa incluye una fase teórica de 90 horas y 120 horas de prácticas no laborales remuneradas en empresas locales.

Durante uno de los recorridos por las instalaciones de las empresas donde los participantes desarrollan su fase práctica, la presidenta del Imdeec ha destacado la importancia de esta continuidad entre ambas instituciones recordando que "es primordial impulsar la inserción laboral allí donde más se necesita, demostrando que la formación técnica y el acompañamiento constante son la llave para romper el ciclo de la exclusión".

"El éxito de este programa no sólo está en las cifras, sino en la confianza que genera: las más de 80 solicitudes recibidas demuestran que en nuestros barrios hay un deseo real de superación", ha resaltado, para agregar que "el empleo es el mejor integrador social y la prioridad es seguir tendiendo estos puentes hacia el mercado laboral".

Por su parte, la presidenta de la Federación Kamira, Carmen Santiago, ha coincidido en la necesidad de estas estrategias de apoyo señalando que están "muy satisfechas con la evolución del proyecto y su excelente acogida por parte del alumnado y las empresas colaboradoras, superando las expectativas iniciales y manteniendo una valoración muy positiva de forma continuada".

Al respecto, ha expuesto que "la beca del alumnado y el acompañamiento individualizado refuerzan la motivación y la atención a las necesidades de cada participante, favoreciendo su implicación durante todo el proceso y contribuyendo a unos elevados niveles de inserción laboral, superando el 50% en ediciones anteriores".

El proyecto se estructura en distintas fases que garantizan una preparación integral, comenzando por la captación en zonas como Palmeras, Sector Sur, Moreras y el Distrito Guadalquivir --áreas identificadas por el informe Urban Audit con necesidades especiales de intervención--. Los jóvenes han realizado formación básica en competencias digitales y habilidades sociales antes de pasar a la formación técnica específica.

Actualmente, los alumnos completan sus dos meses de prácticas percibiendo una beca de 600 euros mensuales y contando con apoyo para el transporte. Esta etapa cuenta con la figura de una preparadora laboral, encargada de realizar el acompañamiento individualizado para facilitar la adaptación al entorno laboral y mejorar las opciones de inserción.

RESULTADOS QUE AVALAN EL PROYECTO

La orientación al empleo del programa viene avalada por ediciones anteriores, donde se logró un importante nivel de inserción alcanzando las 15 contrataciones de un total de 24 beneficiarios.

En esta jornada, la visita ha incluido paradas en empresas referentes como Almacenes Ferretería San Rafael, Estampaciones Casado SL y Grupo Peña, entidades que han abierto sus puertas para que estos jóvenes adquieran competencias reales en un sector, el logístico, que es motor de crecimiento en Córdoba.