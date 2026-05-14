El Imgema otorga el galardón a la Planta Singular de los Patios a la buganvilia del número 7 de la Calle Guzmanas de Córdoba. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de Gestión Medioambiental Real Jardín Botánico de Córdoba (Imgema) ha otorgado el galardón a la Planta Singular de los Patios a la buganvilia (género Bougainvillea) cultivada por Óscar Rubio y Elena Vilches en el patio situado en el número 7 de la Calle Guzmanas.

Según ha informado el Ayuntamiento, el jurado, integrado por Carmen Jiménez, Mónica López y Bárbara Martínez, ha destacado especialmente el tamaño, la frondosidad y el excelente estado vegetativo de este ejemplar, teniendo en cuenta, además, que se trata de una planta relativamente joven, con apenas ocho años de desarrollo.

Asimismo, se ha puesto de manifiesto el esmero, la dedicación y el conocimiento aplicado por sus cuidadores para lograr una perfecta adaptación de la planta al entorno del patio cordobés. La buganvilia premiada constituye uno de los elementos más destacados del conjunto vegetal del patio, aportando color y volumen al espacio gracias a un crecimiento equilibrado y a una cuidada labor de mantenimiento.

Desde 2010, el Imgema concede anualmente esta distinción a la planta o grupo de plantas más relevantes entre las presentes en los patios participantes en el concurso, reconociendo no solo el valor ornamental y botánico de los ejemplares, sino también el trabajo de conservación y cultivo realizado por las personas responsables de su cuidado.

El presidente del Imgema, Daniel García-Ibarrola, ha destacado que "este reconocimiento pone el foco en el enorme valor del patrimonio vegetal que conservan los patios cordobeses y en el trabajo silencioso que realizan durante todo el año sus cuidadores".