Impulsan una fundación sobre la "diáspora andaluza en el exterior" con un nieto de Blas Infante como presidente

Archivo - La bandera de Andalucía ondea ante la fachada del Parlamento. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha autorizado el registro de una fundación sobre la "diáspora andaluza en el exterior" cuya presidencia recae en Estanislao Naranjo Infante, nieto del considerado como 'padre de la Patria andaluza', Blas Infante.

Así se desprende de la información recogida en una resolución, con fecha del pasado 7 de mayo de 2026 y consultada por Europa Press, de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación de la citada consejería "por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones de Andalucía la Fundación Instituto de la Diáspora Andaluza en el Exterior-Indaex".

La Fundación Instituto de la Diáspora Andaluza en el Exterior-Indaex fue "constituida mediante escritura pública de constitución" con fecha del pasado 22 de diciembre de 2025, otorgada ante notario, según se explica en esta resolución que firma el director general de Justicia Juvenil y Cooperación, Esteban Rondón, y que ha sido publicada esta semana en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

En la misma resolución se detallan los "fines de interés general de la fundación, de acuerdo con lo dispuesto en sus Estatutos", y que son, en concreto, el "estudio e investigación de la diáspora andaluza"; la "medición, análisis y publicación de datos sobre la diáspora"; el "apoyo" y la "conexión de comunidades andaluzas en el exterior"; la "promoción de la cultura andaluza"; la "recuperación y preservación del patrimonio de la diáspora", y el "análisis de las necesidades y vías de apoyo".

El domicilio de la fundación ha quedado establecido en un inmueble del Paseo de las Delicias de Sevilla capital, y su "ámbito de actuación" se extiende "principalmente al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía".

De igual modo, en la resolución de la Consejería de Justicia se detalla que la dotación inicial de la fundación está constituida por una aportación dineraria valorada en la suma de 30.000 euros, de los que se ha realizado un desembolso inicial de 7.500 euros, de los que Estanislao Naranjo ha aportado 3.750, y Rafael Escudero Moral otros tantos hasta sumar ese montante.

"Los fundadores se comprometen en la escritura de constitución a realizar el resto de las aportaciones en el plazo y condiciones que establece la legislación vigente", aclara también la resolución que firma el director general de Justicia Juvenil y Cooperación del Gobierno andaluz.

En la presidencia del Patronato de esta fundación figura Estanislao Naranjo Infante, mientras que la secretaria de este órgano es Azahara-Josefa Alfaro Fernández, y el tesorero, Rafael Escudero Moral.

Así las cosas, y tras constatar que "la documentación aportada" para la constitución de esta fundación "reúne los requisitos exigidos por los artículos 9, 11 y 12 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo", de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Junta ha resuelto "clasificar a la Fundación Instituto de la Diáspora Andaluza en el Exterior-Indaex, atendiendo a sus fines, como entidad de 'Investigación'", y ha ordenado su "inscripción en la Sección Primera, 'Fundaciones docentes, científicas, de investigación y de desarrollo tecnológico' del Registro de Fundaciones de Andalucía".

De igual modo, la Junta ha acordado "inscribir en el Registro de Fundaciones de Andalucía el nombramiento de los miembros del Patronato" citados, así como "la aceptación de los cargos".