Un incendio en una nave en Peligros (Granada) provoca una gran columna de humo y corta el tráfico del tren

Imagen cedida por Protección Civil de Peligros (Granada) en la que se puede ver a los bomberos trabajando en las tareas de extinción del incendio declarado en una nave industrial de la localidad. - PROTECCIÓN CIVIL PELIGROS

PELIGROS (GRANADA), 17 (EUROPA PRESS)

Un incendio en una nave del polígono industrial Juncaril en la localidad granadina de Peligros causa en la tarde de este domingo una gran columna de humo que es visible desde el área metropolitana de la capital, en cuya zona norte se encuentra el origen del incendio, y que también ha provocado el corte de la línea de tren que va hasta la ciudad de Granada.

Desde el servicio de emergencias 112 de la Junta de Andalucía han señalado que en torno a las 16,05 horas han recibido la primera de muchas llamadas que alertaba de este incendio debido a que la gran columna de humo que ha provocado y que se puede divisar a distancia.

El 112 sitúa el origen del fuego en una nave en la calle Ayamonte, al parecer dedicada la industria textil. Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones de bomberos del Consorcio provincial, así como Guardia Civil, Protección Civil de Peligros y Guardia Civil de Tráfico debido a las incidencias que la nube de humo ha provocado en la circunlación en la vía de circunvalación que llega a la capital granadina desde la referida ciudad de Peligros, al norte de la capital.

Los efectivos de bomberos siguen trabajando en la zona para extinguir definitivamente las llamas. Según el 112 no se han registrado heridos debido a este suceso.

Por su parte, Adif ha informado de la suspensión de la circulación del tren entre Albolote y Granada por este incendio; y según señalan, hay previsto un plan alternativo de transporte por carretera para el tren de Media Distancia 13125 Granda - Huércal Viator a destino. La afectación de este incidente es en trenes de Larga Distancia y Media Distancia detenidos en estaciones.