Gavira (Vox) llega al restaurante de Sevilla donde va a seguir la noche electoral del 17M

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, llegando al restaurante Muelle 21 de Sevilla para seguir la noche electoral del 17 de mayo. - VOX ANDALUCÍA

SEVILLA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha llegado en torno a las 20,00 horas al Restaurante Muelle 21 de la capital andaluza donde, junto con los representantes provinciales del partido, seguirá los resultados de la noche electoral de este 17 de mayo.

Gavira ha llegado al restaurante sin hacer declaraciones a los medios y sin la presencia del líder nacional de la formación, Santiago Abascal. Hay un total de 33 medios de comunicación y 68 personas acreditadas para seguir la noche.

El candidato ha votado esta mañana en el Colegio San Vicente de Paul de Cádiz, provincia de la que es cabeza de lista. Vox consiguió en las pasadas elecciones de 2022 493.932 votos, equivalentes al 13,46% y obtuvo 14 diputados.

