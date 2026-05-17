Maíllo llega a la sede regional de Izquierda Unida junto con la líder de Podemos Andalucía para seguir la noche del 17M

El candidato a la Presidencia de la Junta de Por Andalucía, Antonio Maíllo. - ROCÍO RUZ - EUROPA PRESS

SEVILLA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Presidencia de la Junta de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha llegado este domingo, 17 de mayo, algo antes de las 20,00 horas a la sede regional de Izquierda Unida (IU) Andalucía en Sevilla, desde donde realizará el seguimiento de la noche electoral en el marco de las elecciones al Parlamento de Andalucía 2026.

Maíllo ha entrado a la sede acompañado de la secretaria general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, y la número dos de la lista provincial de Por Andalucía en Sevilla, Alejandra Durán. No obstante, ha evitado realizar declaraciones a su llegada.

Vestido con una chaqueta formal azul grisaceo y una fina camisa, el candidato ha saludado brevemente a los periodistas antes de, finalmente, acceder al inmueble, desde el que esperará los resultados de los comicios andaluces.

El candidato ha votado esta mañana en el Colegio Salesiano Santísima Trinidad de Sevilla. Por Andalucía obtuvo en las pasadas elecciones 284.027 votos, lo que se tradució en un 7,70% de los votos y cinco diputados.

