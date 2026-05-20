India será el país invitado en Córdoba del IV Congreso Internacional de IA Aplicada a la Cadena Agroalimentaria

Imagen promocional del IV Congreso Internacional de Inteligencia Artificial Aplicada a la Cadena Agroalimentaria. - INTEC

CÓRDOBA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La República de India, con 1.400 millones de habitantes, el mayor productor mundial de leche y el segundo de frutas y verduras, participará, como país invitado de honor en el IV Congreso Internacional de Inteligencia Artificial Aplicada a la Cadena Agroalimentaria, SembrAI 2026, que se celebrará en Córdoba el próximo 21 y 22 de septiembre.

Según ha informado la organización del congreso en una nota, el acuerdo que lo ha hecho posible, "confirmado oficialmente por el Embajador de India en España tras semanas de negociaciones con la Fundación Europea para la Innovación (Intec), no es solo un gesto protocolario, es una declaración estratégica".

Además, se produce "en un momento en que el acuerdo de libre comercio UE-India abre por primera vez mercados de aranceles cero en productos como el aceite de oliva, el vino y la carne". A ello se une el hecho de que India "ha lanzado programas de IA agrícola de escala nacional", de modo que "el encuentro en Córdoba llega en el momento exacto".

INDIA AI AGRIFOOD 10

La participación india no se limita a una presencia diplomática, ya que el comité organizador del congreso ha diseñado el programa India AI Agrifood 10, que estructura la colaboración en cuatro ejes, comenzando por "ponentes de alto nivel procedentes del Gobierno, la academia y la industria de India.

También habrá diez estands de empresas AgTech en el India Pavilion de ExpoSembrAI, la exposición tecnológica que SembrAI incorpora en esta edición, y a ello se sumarán diez startups indias seleccionadas por Startup India/Dpiit, que presentarán ante inversores europeos de EIT Food y EIT Digital, y también habrá una mesa redonda gubernamental de alto nivel, con representantes del Ministerio de Agricultura de India, MeitY y NITI Aayog.

Además, la colaboración con Bharat Innovates, la iniciativa de 'deep tech' del Ministerio de Educación de India que moviliza a 100 startups de los IITs, "añade una dimensión educativa que conecta directamente con el programa de intercambio entre el Instituto de Formación Profesional Galileo Galilei de Córdoba y sus homólogos indios". Así, el martes 22 de septiembre, 150 estudiantes de ciclos superiores de Agronomía y Ganadería serán protagonistas activos del congreso, no espectadores.

AGRICULTURA REGENERATIVA

Uno de los elementos más singulares del acuerdo con India es la incorporación explícita de dos ejes que raramente ocupan el centro del debate tecnológico, la agricultura regenerativa y el liderazgo de la mujer rural en el desarrollo agrícola.

El Programa de Desarrollo Rural Liderado por Mujeres, impulsado desde los ministerios indios, encontrará en SembrAI 2026 un espacio propio, en un congreso donde el 48% de los perfiles del ranking TOP 100 Influencers Agrifood son mujeres.

Este ranking identifica mediante IA a un centenar de personas más influyentes del ecosistema agroalimentario global, ponderando criterios como el impacto en la cadena de valor (35%), las métricas medibles (25%), la tracción digital (20%), la autoridad técnica -patentes y publicaciones- (10%) y el 'networking' empresarial (10%).

Los resultados serán entregados públicamente en la noche del 21 de septiembre en las Caballerizas Reales de Córdoba, en la copa de bienvenida que el Ayuntamiento de Córdoba organiza para los ponentes y personalidades VIP del congreso, como en las tres ediciones anteriores.

INNOVACIÓN Y PROGRAMA CIENTÍFICO

En este contexto, si India aporta la dimensión geopolítica, ExpoSembrAI 2026 aporta la dimensión tangible. La nueva feria tecnológica del congreso, que contará con 600 metros cuadrados en el patio-aparcamiento del Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO), con carpa y espacios exteriores para demostraciones en vivo, reunirá robótica agrícola autónoma, drones, maquinaria inteligente, biotecnología, proteínas alternativas y postconsumo.

En cuanto al programa científico del congreso, su apertura, el 21 de septiembre, corresponderá al director emérito del Barcelona Supercomputing Center (BSC), Mateo Valero, quien hablará sobre soberanía tecnológica. Seguirán paneles sobre robótica, drones y maquinaria inteligente, datos soberanos y huella de carbono digital.

El martes 22 de septiembre se abordará la ética en IA, la gastronomía como frontera de la IA alimentaria y la presentación del experimento Agristac de la India. El congreso cerrará con la entrega de premios a las mejores 'startups' y trabajos académicos seleccionados por el comité científico, presidido por el vicerrector de Transformación Digital de la Universidad de Córdoba, el doctor Sebastián Ventura Soto.

En el horizonte geopolítico de 2026, "marcado por las tensiones arancelarias globales, la aceleración de la IA y la búsqueda europea de alianzas estratégicas en alimentación, la elección de Córdoba como escenario del encuentro EU-India no es una casualidad, es el resultado de tres años de congreso, de una red institucional que incluye al Ministerio de Agricultura español, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba, la UCO, la Comisión Europea, EIT Food y EIT Digital, y de una propuesta que la Embajada de India en España reconoció lo que es, "una oportunidad real, en el momento preciso".