Inspección Educativa sigue "los pasos correspondientes" respecto a la maestra detenida por maltrato a niños en Córdoba

Archivo - Interior de un aula de un colegio público cordobés. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Córdoba está llevando a cabo "los pasos correspondientes, a través de la Inspección" Educativa respecto al caso de la maestra de un colegio público de la capital cordobesa que fue detenida por supuestamente maltratar a 18 alumnos de Educación Infantil.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la citada Delegación Territorial, precisando que se está siguiendo el procedimiento aplicable "este tipo de situaciones", después de que la citada maestra se encuentre en libertad con cargos y esté siendo objeto de investigación judicial lo ocurrido, que denunciado en su momento por padres de los alumnos supuestamente maltratados.

Ante ello, en la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo están "a disposición, como ya ha ocurrido, del juzgado" cordobés que instruye diligencias sobre los mencionados hechos, "para todo aquello que necesite o solicite", desde una "colaboración plena con el órgano judicial".

Fue la Policía Nacional la que detuvo el pasado 12 de marzo a la maestra, acusada de maltratar supuestamente a 18 niños de Educación Infantil, de entre tres y cuatro años de edad, de un colegio público de la capital cordobesa, tras ser denunciada por las familias de los menores, siendo posteriormente puesta en libertad con cargos. El Cuerpo Nacional de Policía remitió las diligencias al Juzgado de Instrucción número 1 de Córdoba, que es el que se ha hecho cargo del caso.