Interior acometerá obras para las nuevas perreras de la Guardia Civil en Bailén (Jaén) y traslada los perros a Madrid

Archivo - Perros del Servicio Cinológico de la Guardia Civil en una búsqueda en Jaén/ Archivo - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN JAÉN - Archivo

JAÉN 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior tiene previsto acometer obras para las nuevas perreras del cuartel de la Guardia Civil de Bailén (Jaén). Mientras no se cuentan con las nuevas instalaciones, los perros han sido trasladados a la sede del Servicio Cinológico y de Remonta de la Guardia Civil, con sede en El Pardo (Madrid), donde permanecen desde el pasado mes de noviembre, al tiempo que se buscan soluciones alternativas.

Así lo indica el Gobierno en una respuesta escrita a una pregunta de Sumar que ha recogido Europa Press. Sumar se hizo eco de la denuncia formulada por el Partido Animalista Pacma. Este partido animalista remitió una carta formal al Ministerio del Interior denunciando la situación en la que se encontraban los perros policía destinados al cuartel de la Guardia Civil de Bailén.

En el escrito, la formación describía unas perreras en "un estado de deterioro preocupante", con "humedades persistentes, presencia de moho, ventilación insuficiente y la aparición de enfermedades motrices, dermatológicas y otras dolencias derivadas de la falta de salubridad".

En su respuesta a la pregunta formulada por Sumar, el Gobierno señala que la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén, desde el momento en que tuvo conocimiento de que pudiese haber circunstancias que afectaran a la salud de los canes oficiales, "autorizó su traslado al servicio veterinario oportuno para ser tratados en consecuencia".

Asimismo, se señala que para las perreras oficiales existe un servicio de limpieza específico encargado de llevar a cabo las diferentes labores de limpieza y mantenimiento, lo que contribuye a que los referidos animales se encuentren en condiciones adecuadas de salubridad.

Por otra parte, se apunta que la reubicación de las instalaciones del Grupo Cinológico en el acuartelamiento de Bailén representa "un objetivo prioritario". Por eso, aseguran que se están llevando a cabo las actuaciones necesarias para materializar dicha reubicación, "con plena observancia de la normativa reguladora, especialmente, la norma técnica sobre descripción de medios específicos (perreras y jaulas) facilitada por el Servicio Cinológico".

Además, aseguran que se están buscando soluciones alternativas que permitan alojar de manera adecuada a los canes oficiales mientras se llevan a cabo las reformas necesarias, como, por ejemplo, perreras portátiles, residencias caninas externas, tramitación de protocolos de colaboración con otros organismos o instituciones oficiales que dispongan de instalaciones adecuadas, entre otros.

Asimismo, con fecha 7 de noviembre de 2025, se solicitó autorización al Servicio de Acuartelamiento para reclasificar uno de los pabellones del acuartelamiento de Bailén, al objeto de utilizarlo como dependencias para el Grupo Cinológico, ajustando las mismas a la normativa vigente.

Conforme a ello, se autorizó dicha propuesta en la Junta de Zona, siendo reclasificado en Junta de Pabellones con fecha de 1 de octubre de 2025, para ser utilizado como dependencias oficiales y así ampliar el patio trasero para ubicar las perreras.

Para la realización de estas reformas, se está a la espera de recibir un presupuesto base de licitación de un arquitecto, al objeto de poder realizar dichas obras con la financiación correspondiente al próximo ejercicio económico (2026).