Interrumpida la circulación de trenes Sevilla-Huelva entre Valencina y Niebla por falta de tensión en la catenaria

Archivo - Tren entre Madrid y Huelva. - EUROPA PRESS/RENFE - Archivo
SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -
La circulación de trenes de Media Distancia entre Sevilla y Huelva de la línea C5 del núcleo de Cercanías de Sevilla permanece interrumpida desde primera hora de este miércoles 8 de abril por falta de tensión en la catenaria.
Según informa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, la incidencia afecta a la circulación entre Valencina-Santiponce y Niebla de la línea Sevilla-Huelva y personal de Adif está trabajando para solventar esta incidencia lo antes posible.
Por su parte, Renfe ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera para los usuarios de los servicios afectados de la línea de Media Distancia Sevilla-Huelva y la línea C5 de Cercanías Sevilla.