Intervenidos nueve kilos de picadura de tabaco y 600 cajetillas en 136 establecimientos en Córdoba

Picadura de tabaco intervenida en Córdoba. - GUARDIA CIVIL

CÓRDOBA 3 May. (EUROPA PRESS) -

Los agentes del Destacamento Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Córdoba han realizado en lo que va de año 136 inspecciones en establecimientos públicos en la provincia y en el ámbito del contrabando de tabaco, estas actuaciones han derivado en la aprehensión de nueve kilos de picadura de tabaco y 600 cajetillas de tabaco sin precintas fiscales.

Según ha informado la Benemérita, se han precintado 237 cajetillas de tabaco destinadas a la venta manual careciendo de autorización, 734 vapers desechables que incumplían la normativa, así como 534 líquidos para dispositivos susceptibles de liberación de nicotina.

También, se han precintado 30.424 juguetes, 1.488 colonias y 38 suplementos alimenticios carentes de etiquetado en castellano y sin importador legal. En el ámbito penal, se ha procedido a la investigación de una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública (tráfico de drogas), por la aprehensión de 64 gramos de hachís durante una inspección en un establecimiento abierto al público.

En el año 2025 se realizaron 234 inspecciones en establecimientos de toda la provincia en prevención del contrabando, obteniendo como resultado la intervención de 644,6 kilos de picadura de tabaco y 570 cajetillas de tabaco, todo ello sin las correspondientes precintas fiscales. Asimismo, se han precintado 1.141 cajetillas de tabaco destinadas a la venta manual careciendo de autorización, así como 1.243 vapers desechables carentes del preceptivo control sanitario. Dentro de esta labor de resguardo fiscal, se han precintado 1.311 juguetes sin etiquetado legal.

Dentro de las intervenciones, se han recuperado ocho vehículos sustraídos en Italia dentro del marco de la O.S 48/2024 JAD Mobile 7. Además, se han esclarecido 12 delitos contra la propiedad industrial, siendo intervenidos productos falsificados con anagramas de prestigiosas marcas, concretamente 1.755 encendedores, 199 zapatillas, 13 relojes, dos bolsos y dos carteras.

EL ORIGEN

La Ley de 15 de marzo de 1940 integró a los componentes del Cuerpo de Carabineros con el de la Guardia Civil, asumiendo éste las funciones de resguardo fiscal del Estado a aquél encomendadas, para lo que se creó en la Guardia Civil una 'Sección de Especialistas'.

Esta primera Sección dio origen al Servicio Fiscal, encargado de desempeñar dichas funciones, que ha ido evolucionando en su estructura, dependencia y funcionamiento para adaptarse a la normativa vigente en cada momento. Actualmente la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en su artículo 12, establece que la Guardia Civil ejercerá las competencias relativas al resguardo fiscal del Estado y las actuaciones encaminadas a evitar y perseguir el contrabando.

Esta competencia genérica de la Guardia Civil se desarrolla en la Orden Ministerial de Presidencia del Gobierno del 29 de octubre de 2001, en la que el Servicio Fiscal aparece como la Unidad responsable de llevar a cabo estas misiones. La estructura de la Guardia Civil y de la propia especialidad determina que, con carácter general, en cada una de las Comandancias existirá, al menos, una Unidad Fiscal. En la Comandancia de Córdoba se sintetiza con la entrada en funcionamiento el pasado mes de marzo de 2023, del Destacamento Fiscal y de Fronteras.

MISIONES

La principal misión de este Destacamento es la del resguardo fiscal del Estado, función encomendada en exclusiva a la Guardia Civil, además de prevenir y perseguir el contrabando, los fraudes y demás ilícitos de carácter fiscal, el control de los impuestos especiales --alcohol, tabaco o combustibles--, así como perseguir los delitos contra la piratería tanto intelectual como industrial, delitos de contrabando de tabaco o el etiquetado fraudulento de productos alimenticios, entre otros.

Otra de las tareas encomendadas es la de garantizar la seguridad del aeropuerto de Córdoba en todos los vuelos comerciales, así como el control de los aeródromos existentes en la provincia, controlando la documentación de las aeronaves que llegan, labor para la que cuentan con la colaboración del Equipo Pegaso de esta Comandancia. Asimismo, en el aeropuerto también realizan las labores de inspección a pasajeros y equipajes de mano.