Investigada una persona de Córdoba por suplantar la identidad de otra en el examen teórico del permiso de conducir

Agente de la Guardia Civil de Tráfico de Córdoba. - GUARDIA CIVIL

CÓRDOBA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Córdoba ha investigado a una persona como presunta autora de los delitos de usurpación de estado civil y falsedad documental, tras ser detectada suplantando la identidad de otra durante la realización del examen teórico para la obtención del permiso de conducción de la clase B.

Según ha informado la Benemérita, los hechos han tenido lugar el día 20 de abril, como consecuencia de las acciones preventivas que el Grupo de Investigación y Análisis del Subsector de Tráfico de Córdoba (GIAT) hace en colaboración con los funcionarios de la Jefatura Provincial de Tráfico de Córdoba, con el fin de detectar y erradicar la obtención de los distintos permisos de conducción de forma fraudulenta, al detectar irregulares en el documento de identificación de uno de los aspirantes.

Tras realizar las comprobaciones oportunas, los agentes constataron que la citada persona se encontraba realizando la prueba teórica de conocimientos para la obtención del permiso de conducción de la clase B, suplantando la identidad del verdadero aspirante a su obtención, sirviéndose de un documento nacional de identidad falso, confeccionado con una fotografía del suplantador y los datos biográficos del suplantado.

Por estos hechos se ha investigado a una pesona como presunta autora de los delitos de usurpación del estado civil y de falsedad documental tipificados en los artículos 401 y 390 al 399 respectivamente del Código Penal. Estos delitos pueden conllevar penas de prisión de seis meses a tres años. La Guardia Civil recuerda que mantiene activos distintos dispositivos de control para detectar este tipo de fraudes y hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para prevenir conductas ilícitas relacionadas con la seguridad vial.