Investigado un vecino de Adamuz (Córdoba) por la muerte de un perro encerrado en su vehículo

Agente de la Guardia Civil en Adamuz. - GUARDIA CIVIL

ADAMUZ (CÓRDOBA), 7 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) ha investigado en Adamuz a un vecino de dicha localidad cordobesa, como presunto autor de un delito de maltrato animal, con resultado de muerte, tras hallar un perro encerrado en su coche.

Según ha informado la Benemérita en una nota, la actuación tuvo lugar el día 19 de marzo tras recibir los agentes un aviso de un ciudadano que alertaba de la presencia de un animal encerrado en el interior de un turismo estacionado en una calle de Adamuz.

A su llegada, los agentes comprobaron que en el asiento trasero del vehículo se encontraba un perro de raza mestiza, potencialmente peligrosa, que permanecía totalmente inmóvil y suspendido mediante una correa atada a su collar.

Dada la urgencia, fracturaron una de las lunas del vehículo para acceder al interior y prestar auxilio al animal, confirmando lamentablemente que el mismo ya carecía de constantes vitales. El fallecimiento fue certificado en el mismo lugar de los hechos por el facultativo veterinario del municipio, levantándose acta de inspección ocular en presencia de autoridades locales que acudieron a la zona.

Tras las gestiones de averiguación practicadas, el Seprona logró identificar y localizar al propietario del vehículo y del perro. Al proceder a la identificación del mismo, los guardias civiles comprobaron que carecía del preceptivo microchip identificativo, a la vez que constataron que el investigado carecía de la licencia municipal obligatoria para la tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos (PPP), del seguro de responsabilidad civil y de la correspondiente inscripción en el registro municipal.

Por estos hechos, además de las diligencias penales remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Montoro por la supuesta comisión de un delito tipificado en el artículo 340 bis del Código Penal, los agentes han formulado las correspondientes denuncias administrativas por infracciones muy graves a la normativa de bienestar animal.

Desde la Guardia Civil han recordado a los ciudadanos la obligación legal de proporcionar a los animales de compañía las condiciones básicas de bienestar, así como el peligro que supone dejarlos encerrados en el interior de vehículos.