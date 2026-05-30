Investigadores de la UJA analizan el sistema competencial de las diputaciones en España entre 1812 y 1931

El catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la UJA y principal responsable de SysComProA, Miguel Ángel Chamocho. - UNIVERSIDAD DE JAÉN

JAÉN 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha liderado el proyecto SysComProA ('Dinámicas de cambio, transiciones políticas y objetivos de desarrollo: el sistema competencial de la administración provincial (1812-1931))', que analiza el sistema competencial de las diputaciones provinciales en España en un periodo histórico de transformación política, institucional y territorial.

En concreto, el objetivo de SysComProA está centrado en el estudio de la consecución de los objetivos de desarrollo social, económico, político y administrativo de las diputaciones provinciales desde su puesta en marcha en 1812 y a lo largo de diferentes periodos a nivel histórico hasta los prolegómenos de la Segunda República, tal y como ha subrayado la universidad en una nota de prensa.

De esta manera, SysComProA profundiza en la primera gran transición política del Antiguo Régimen hasta la constitucionalización definitiva de las diputaciones provinciales; la segunda gran transición política contemporánea que abarca cambios ideológicos y visiones distantes del sistema competencial de las diputaciones provinciales entre el moderantismo, el progresismo político y la restauración monárquica entre 1835 y 1874; y el sistema competencial de las diputaciones frente a la dinámicas de cambio regionalistas entre 1876 y 1931.

Así, el desarrollo del proyecto se apoya en una metodología interdisciplinar que combina el análisis normativo, el estudio de fuentes jurídicas y administrativas, la investigación archivística y la comparación histórica.

Esta aproximación permite reconstruir de manera sistemática la evolución competencial de la administración provincial y ofrecer una interpretación renovada de su papel en la construcción del Estado contemporáneo.

El primer resultado del proyecto se ha traducido en la celebración de un seminario internacional que versó sobre los cambios producidos entre 1812 y 1844. "En esa primera etapa analizada, descubrimos que las diputaciones provinciales ejercieron muchas más competencias que el Estado delegó en ellas debido a la difícil situación política. En ese momento, gozaron de las competencias militares y se convirtieron en vertebradoras y garantes del orden constitucional", ha explicado el catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la UJA y principal responsable de SysComProA, Miguel Ángel Chamocho.

Después de ese primer estudio, SysComProA ha organizado una jornada en torno a los sistemas constitucionales en materia electoral que han elegido a los diputados provinciales hasta la actualidad.

"Cuando mejor han funcionado las diputaciones provinciales es cuando han tenido un sistema de elección directa", ha indicado Chamocho, al tiempo que ha añadido que "resulta chocante que a la luz de un sistema tan democrático como el actual, las diputaciones provinciales recogidas en la Constitución de 1978, se rigen por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General mediante un sistema indirecto y de segundo grado".

A partir de las conclusiones extraídas, el proyecto ha detectado la falta de democratización de las diputaciones provinciales y a través de una obra colectiva exige al Parlamento español la reforma de esa ley para que los ciudadanos ejerzan un sufragio directo para elegir a sus diputados y diputadas.

De cara a la última fase del proyecto, cuya finalización está prevista para agosto de 2027, los investigadores de la UJA pondrán el foco en el periodo más conservador de la etapa estudiada para contrastar si, pese a ese intervencionismo estatal y político propio de la época, las diputaciones provinciales continuaron prestando los servicios públicos a la ciudadanía.

SysComProA se enmarca dentro de los Proyectos de Generación de Conocimiento del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación, financiados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la Agencia Estatal de Investigación, y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).