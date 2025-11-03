Investigados dos vecinos de Pozoblanco (Córdoba) por robo y receptación de joyas valoradas en 1.500 euros

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 3 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, dentro del marco de los servicios que se vienen desarrollando en la provincia de Córdoba contra los robos en viviendas, ha investigado en Pozoblanco a dos varones de 23 y 29 años como presuntos autores de un delito de hurto y de receptación, respectivamente, tras el robo de unas joyas valoradas en unos 1.500 euros.

Según informa la Benemérita, los agentes tuvieron conocimiento, mediante una denuncia presentada el pasado día 4 de septiembre en el puesto de Pozoblanco, de un hurto cometido en el interior de una vivienda de diversas joyas, por valor aproximado de 1.500 euros.

La Guardia Civil inició gestiones para el total esclarecimiento del hecho, la identificación y localización de los presuntos autores. Las primeras investigaciones, unidas a los datos obtenidos en la inspección ocular practicada en el interior de la vivienda, permitieron a los investigadores sospechar que las joyas sustraídas podrían haber sido vendidas en un local de compra venta de oro ubicado en la provincia.

El avance de las investigaciones permitió averiguar que el presunto autor del hurto había entregado las joyas sustraídas a otro vecino de Pozoblanco que había procedido a su venta en un local de compraventa de oro de la provincia. En la inspección practicada en el establecimiento de compraventa los guardias civiles localizaron unas joyas que pudieran corresponderse con las sustraídas. Ante ello, se procedió a la intervención de las mismas, las cuales una vez mostradas al denunciante, las reconoció sin ningún género de dudas como las que le habían sido sustraídas.

El desarrollo de la investigación permitió obtener indicios suficientes de la implicación en el hurto de un vecino de Pozoblanco, quien ha sido investigado como presunto autor del hurto de las joyas, y de otro vecino de la localidad como presunto autor de un delito receptación de las joyas sustraídas. Los investigados y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.