IU exige en Jaén ordenar la creación de plantas de biogás: a los fondos de inversión "les importa un pito" sus efectos

JAÉN 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha lamentado que "la masiva implantación" de plantas de biogás y biometano necesita "una regulación normativa que ahora mismo no existe". Por ello, ha reclamado que se ordene su implantación, poniendo el foco en los territorios y la ciudadanía, frente a "grandes fondos de inversión" atraídos por "grandes subvenciones" y a los que les "importa un pito las consecuencias" medioambientales y sociales.

Así lo ha indicado a los periodistas en Jaén, un territorio donde son diversas las plataformas ciudadanas que han surgido contra esta instalaciones ante el impacto negativo que pueden suponer en la calidad de vida de la población, sobre todo, por posibles olores o contaminación de suelos o afectación en consumo de agua.

"Estamos hablando de una provincia de Jaén que tiene homologación con ciertas zonas de Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Aragón, despoblada y en la que los grandes fondos de inversión ven la oportunidad del uso y explotación del suelo", ha afirmado.

En este sentido, el también candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta ha destacado que "la masiva implantación" de plantas de biogás y de biometano requiere de "una regulación normativa que ahora mismo no existe".

A su juicio, lo que hay, es una "ley de la selva" sin "una normativa homologada", de manera que "lo primero que tiene que haber es transparencia, garantías en los territorios donde se produce y una moratoria que ordene este planteamiento".

Una ordenación "que debe ser desde lo público". "Y no desde esa alianza que a Moreno Bonilla y al Partido Popular le gusta siempre de colaboración público-privada, que no es más que la multiplicación de los costes de cualquier instalación y las plusvalías para las manos privadas en lugar de para el propio patrimonio público", ha apostillado.

Por tanto, ha respaldado el debate que "han ampliado" las plataformas contra las instalaciones masivas de plantas de biogás y biomiometano y contra un "doble fraude": "Los grandes fondos de inversión vienen porque hay grandes subvenciones, mil millonarias subvenciones de la Unión Europea que son con las que pueden hacer negocios. Y les importa un pito las consecuencias medioambientales que tengan en suciedad, deterioro del suelo, olor y pérdida de calidad en los pueblos de Jaén", ha subrayado.

Así las cosas, Maíllo ha asegurado que Por Andalucía e Izquierda Unida tienen "muy claro el apoyo a estas plataformas" y a la apertura de un debate en el que "se diga toda la verdad".

Y ello, con el objetivo de "eliminar cualquier tipo de riesgo que pueda suponer, como está suponiendo en algunos pueblos de Castilla y León, el abandono de la población por el deterioro de las condiciones medioambientales de su entorno".

SANIDAD

Por otra parte, se ha referido a otro elemento fundamental para la sociedad, como es el "deterioro de la sanidad pública, que en la provincia de Jaén adquiere el mayor índice de demora, tanto en consultas de especialidad como en intervenciones quirúrgicas".

Además, ha lamentado "atascos" y escenas "surrealistas" como el traslado del centro de salud de Cazorla al Hospital de Alta Resolución, fuera del casco urbano, o "la construcción del ala materno infantil del Hospital de Alto Guadalquivir en Andújar, que está paralizada", de manera que no se aplica "una obra faraónica y una inversión millonaria".

"Y la Junta de Andalucía miente, el Gobierno de Moreno Bonilla y el Partido Popular miente cuando dicen que no hay profesionales sanitarios. Porque, si eso fuera verdad, la sanidad privada no tendría profesionales sanitarios que utilizan, además, para los millonarios conciertos que hace la Junta en favor de la sanidad privada y contrario al fortalecimiento de la sanidad pública", ha añadido.

No obstante, Maíllo ha defendido que esta siutacion "tiene solución" en tanto "es producto de unas decisiones políticas". De este modo, con otras decisiones se puede garantizar "el reforzamiento de una sanidad pública que va a decir basta a esta transferencia mil millonarias de dinero a conciertos privados en detrimento del uso de las propias infraestructuras de la sanidad pública".

Algo de lo que Jaén es "resumen de lo que ocurre", puesto que, teniendo infraestructuras sanitarias públicas "aprovechables y utilizables", "no se utilizan". Un "desaprovechamiento" que "se eliminaría con la detracción del gasto y derivación en conciertos privados".

A ello ha sumado el coordinador federal de IU otra derivada: el pago de seguros privados. "Estamos ya hablando de casi un tercio de la población que paga doblemente por la sanidad. Uno a través de su salario y otro a través del seguro privado ante el temor de que no se lo atienda bien en público. Y eso vamos a acabarlo y Por Andalucía tiene capacidad y decisión política para hacerlo", ha asegurado.

En este marco, previo a las elecciones autonómicas, Maíllo ha explicado que ha iniciado una ronda por todas las provincias como cabeza de lista de la citada coalición, que integran Izquierda Unida y otras organizaciones como Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz.