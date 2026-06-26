IU y PCA llaman a convertir la defensa de los cines de verano de Córdoba en "una gran causa de ciudad"

Concentración ante el Coliseo San Andrés en defensa de los cines de verano de Córdoba. - IU

CÓRDOBA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

IU Córdoba y el PCA en Córdoba ciudad han llamado este viernes a "convertir la defensa de los cines de verano" de la capital cordobesa en "una gran causa de ciudad", opinando que "la movilización ciudadana de los últimos días ha abierto una oportunidad para construir un amplio consenso social e institucional en torno a la protección de estos espacios".

Así, según han informado IU y PCA en una nota conjunta, las concentraciones celebradas y la campaña de recogida de firmas, que se aproxima a las 5.000 adhesiones, junto a la implicación de numerosos colectivos y ciudadanos particulares, "demuestran que existe una creciente preocupación social por el futuro de uno de los elementos más singulares del patrimonio cultural cordobés".

Por ello, "la mejor noticia de estos días es comprobar que la defensa de los cines de verano está dejando de ser un asunto de unas pocas organizaciones para convertirse en un debate ciudadano cada vez más amplio" y "eso es exactamente lo que queríamos conseguir", según ha afirmado el coordinador local de IU en Córdoba, Javier Quijada.

Ambas organizaciones han querido agradecer especialmente el trabajo desarrollado por el Distrito Centro de IU, impulsor de las movilizaciones, las concentraciones y la campaña de recogida de firmas, señalando Quijada que "el trabajo del Distrito Centro demuestra, una vez más, el valor de una organización pegada a los barrios, capaz de impulsar una reivindicación que hoy ya tiene una dimensión de ciudad".

Por su parte, el secretario político del PCA en Córdoba, Fran Martínez, ha subrayado que, "cuando la ciudadanía se organiza para defender su patrimonio común, las instituciones tienen la obligación de escuchar. Los cines de verano forman parte de la memoria colectiva de Córdoba y no pueden desaparecer por falta de voluntad política".

IU y PCA valoran "positivamente" también que, junto a las iniciativas impulsadas desde Hacemos Córdoba, hayan surgido propuestas de la sociedad civil, como las de la Asociación Cine Cercano y la Asociación Vecinal La Fuenseca, Santa Marina y Orive, así como otras iniciativas ciudadanas destinadas a preservar estos espacios.

Ambas organizaciones consideran que el debate generado ha puesto de manifiesto que la "situación de los cines de verano es más compleja de lo que se pretendía trasladar inicialmente, al confluir problemas económicos, administrativos, urbanísticos y de gestión que requieren una respuesta pública integral".

Por ello, han advertido que limitar la actuación municipal a posibles subvenciones resulta "insuficiente", y han reiterado que la adquisición pública de los cines sigue siendo, a su juicio, la "mejor garantía para asegurar su conservación, impulsar una programación cultural estable y mantener estos espacios al servicio de la ciudadanía".

IU y PCA han pedido al gobierno municipal del PP que "abandone una posición pasiva y abra, de manera inmediata, un proceso de diálogo con propietarios, asociaciones vecinales, colectivos culturales, expertos y grupos políticos, con el objetivo de encontrar una solución que garantice la continuidad de los cines de verano".