IU y Satse alertan de la "dramática" situación de la sanidad pública y exigen a Junta "un giro de 180 grados"

CÓRDOBA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La dirección provincial y el grupo provincial de Izquierda Unida Córdoba ha mantenido un encuentro con Satse, el Sindicato de Enfermería de la provincia, en el que ambas organizaciones han coincidido en el diagnóstico de la situación "crítica y dramática" que atraviesa la sanidad pública en la provincia y en el conjunto de Andalucía como consecuencia de las "políticas" del Gobierno andaluz del PP.

Durante la reunión se ha puesto especialmente el foco en la "falta" de personal sanitario, entre ellos enfermeros y enfermeras, enfermeras especialistas y fisioterapeutas, "una carencia estructural que está provocando sobrecarga laboral, precariedad y un deterioro alarmante de la atención sanitaria, con riesgos evidentes tanto para los profesionales como para la ciudadanía".

Según se recoge en un comunicado, IU y Satse han coincidido en que esta situación se refleja en hospitales "progresivamente desmantelados, una atención primaria prácticamente colapsada, con demoras de hasta casi 20 días para conseguir una cita, así como en una preocupante falta de recursos humanos y materiales en el conjunto de la provincia".

Asimismo, se ha denunciado la "escasez de ambulancias, la ausencia de pediatras en la mayoría de los centros de salud, la falta de especialistas y el colapso de las listas de espera, con meses de demora para intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas fundamentales".

Desde Izquierda Unida Córdoba se ha señalado que este escenario "no es fruto de la casualidad, sino de una estrategia consciente de desmantelamiento y privatización de la sanidad pública, que deteriora los servicios, precariza al personal sanitario y favorece los intereses privados frente al derecho fundamental a la salud".

Ambas partes han coincidido en la urgente necesidad de "un giro de 180 grados" en la política sanitaria de la Junta de Andalucía, "apostando de manera decidida por el refuerzo de la sanidad pública, el incremento de las plantillas, entre ellas de enfermería, la mejora de las condiciones laborales y la garantía de una atención sanitaria digna y de calidad en todos los municipios de la provincia, tanto en zonas rurales como en grandes ciudades".