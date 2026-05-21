La IV Feria de Solidaridad Jaén por la Interculturalidad se celebrará el 24 de mayo en el parque de la Concordia

La concejala Eva Funes (d), junto a otras autoridades y representantes de entidades en una edición anterior de la feria. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 21 May. (EUROPA PRESS) -

La IV Feria de Solidaridad Internacional Jaén por la Interculturalidad se celebrará el próximo 24 de mayo en el paseo de las Bicicletas del parque de la Concordia.

La concejala de Igualdad y Cooperación al Desarrollo, Eva Funes, ha animado a la ciudadanía a participar en esta iniciativa, organizada por el Ayuntamiento, la Diputación y la Asociación Coordinadora Provincial de Organizaciones No Gubernamentales de Cooperación para el Desarrollo de Jaén.

Se desarrollará entre las 11,30 y las 17,00 horas con el objetivo de fomentar la cooperación internacional, el desarrollo sostenible, la interculturalidad y la convivencia entre los diferentes colectivos sociales y comunidades migrantes presentes en la ciudad, según ha informado en una nota la edil.

"Queremos que sea un espacio abierto y participativo, donde asociaciones, entidades educativas, fundaciones y colectivos sociales puedan compartir sus experiencias y proyectos vinculados a la solidaridad internacional y la defensa de los derechos humanos", ha explicado.

Funes ha afirmado que esta cita "se ha consolidado como un referente para fomentar la solidaridad y la implicación ciudadana con las causas sociales y humanitarias". Ademas, ha destacado que su continuidad "es posible gracias al compromiso institucional del Ayuntamiento de Jaén, la Diputación Provincial y al trabajo constante de la Coordinadora de ONG de la provincia".

En este sentido, ha trasladado su reconocimiento a esta entidad "por la importante labor que desarrolla tanto en la organización de esta feria como durante todo el año en ámbitos como la cooperación internacional, la educación para el desarrollo y la defensa de los derechos humanos".

La concejala también ha valorado la implicación del Ayuntamiento de Jaén y se ha referido al trabajo coordinado de las áreas de Educación y Cooperación al Desarrollo y Juventud. "La apuesta municipal por esta feria es firme porque representa un proyecto esencial del que la ciudad se siente orgullosa", ha dicho, no sin defender que "la cooperación al desarrollo debe seguir siendo una prioridad en la acción de las administraciones públicas".

La IV Feria de Solidaridad Internacional contará con un amplio programa de actividades participativas y culturales dirigidas a todos los públicos, entre ellas cuentacuentos, actuaciones musicales, malabaristas, un mural colaborativo y exhibiciones de banda de música.

También habrá un pasacalles folklórico boliviano. Tendrá lugar entre las 11,30 y las 13,00 horas con salida desde el Paseo de las Bicicletas hasta la Plaza de la Constitución y regreso posterior al recinto de la feria.

Además, las personas asistentes podrán disfrutar de una zona de degustación gastronómica con platos tradicionales elaborados por asociaciones pertenecientes a la Plataforma de Migrantes Latinos, acercando así la riqueza cultural y culinaria de diferentes países presentes en la ciudad.

En esta edición participan numerosas entidades sociales, como las asociaciones Seis Hormigas, Se Puede Hacer, SIAR, Actuando Para Transformar, Mujeres en Zona de Conflicto, Jaén Acoge y Semillas de Esperanza.

Igualmente, cuenta con la implicación de la Fundación InteRed, Fundación Madre Coraje, Proyecto Rajab, la UNED, Universidad de Jaén, Liga Española de la Educación y la Cultura Popular, así como las plataformas de Migrantes Latinos, Jaén con Palestina y Jaén Antirracista.