El IV Festival Indie al descubierto reunirá en Cúllar Vega (Granada) a jóvenes bandas emergentes del panorama nacional

Presentación de la cuarta edición del festival Indie al descubierto que se celebra el 23 de mayo en Cúllar Vega. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición del festival Indie al descubierto llevará a la localidad granadina de Cúllar Vega el próximo 23 de mayo a un destacado grupo de bandas jóvenes emergentes en el ámbito de este género musical.

La diputada provincial de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, junto al alcalde de Cúllar Vega, Jorge Sánchez, y el director artístico del evento, José Luis Borja, han sido los encargasod e presentar este evento que será de acceso gratuito para todos los públicos.

El festival se ha consolidado como una de las citas con las bandas emergentes más destacadas de la provincia dentro del circuito indie nacional, y apuesta especialmente por bandas jóvenes y proyectos musicales vinculados a Granada y Andalucía.

En esta edición, el cartel estará formado por DenisDenis, Molina Molina, Radio Palmer, La Enfermedad del Beso y Siameses, además de las sesiones de los DJs Javi Rey, Dj Choco y Electramova.

Caracuel ha destacado que "desde la Diputación seguimos apoyando propuestas culturales que acercan la música en directo a nuestros municipios y que, además, sirven de escaparate para el enorme talento emergente que existe en nuestra provincia y en Andalucía. Este festival es un proyecto accesible, gratuito, con identidad propia y capaz de dinamizar cultural y socialmente el territorio, generando además oportunidades para artistas jóvenes y nuevos públicos".

Por su parte, el alcalde de Cúllar Vega, Jorge Sánchez, ha indicado que "afrontamos esta cuarta edición con muchísima ilusión, porque este festival no solo sitúa el nombre de Cúllar Vega en el mapa cultural de la provincia, sino que además supone una oportunidad para que vecinos y visitantes conozcan nuestro entorno y disfruten de toda la oferta cultural y de ocio que ofrecemos. Indie al descubierto se ha consolidado ya como una cita marcada en el calendario para los amantes de la buena música y, además, contribuye a dinamizar la economía local, generando actividad en bares, restaurantes y comercios.".

PROGRMAMACIÓN

La programación de esta cuarta edición del festival volverá a poner el foco en el talento emergente y en las bandas con mayor proyección dentro del panorama indie nacional, combinando propuestas consolidadas con nuevos sonidos que ya están despertando el interés del público y la crítica especializada. El cartel contará con una importante presencia andaluza y, especialmente, granadina, reafirmando la apuesta del festival por servir de plataforma para artistas cercanos y proyectos musicales independientes.

Entre los nombres se encuentra Radio Palmer, banda granadina surgida en 2018 y considerada una de las formaciones más innovadoras de la escena local gracias a su mezcla de pop, rock, post-punk y electrónica. El grupo, que actualmente trabaja en su tercer disco, ha pasado por festivales como Granada Sound, En Órbita u Ojeando, consolidando un directo marcado por la experimentación sonora y la cultura de club.

También estará presente Molina Molina, proyecto del músico y productor granadino Pepe Molina, que llegará a Cúllar Vega tras recorrer algunos de los festivales más importantes del país, como Madcool, Sonorama o Granada Sound. Su propuesta combina pop electrónico, melodías pegadizas y un directo festivo que lo ha convertido en una de las referencias actuales de la escena indie nacional.

El cartel incorpora además a DenisDenis, banda gaditana que ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años y que actualmente se encuentra inmersa en su gira 'No Voy A Parar Tour', con más de veinte fechas por toda España. Tras actuar en escenarios de gran repercusión como Sonorama Ribera o la final del Mutua Madrid Open, el grupo aterriza en el festival con un repertorio marcado por la energía y la conexión con el público.

La programación se completa con las actuaciones de La Enfermedad del Beso, joven formación cordobesa que presentará los temas de su nuevo trabajo discográfico, y de Siameses, banda de Motril que recupera la esencia del indie rock de los años noventa con un sonido actualizado y potente sobre el escenario.

Como complemento a los conciertos, el festival contará nuevamente con las sesiones de los DJs Javi Rey, Dj Choco y Electramova, habituales del evento desde sus primeras ediciones y encargados de mantener el ambiente festivo durante toda la jornada con una selección musical que combinará sonidos indie, electrónicos y referencias flamencas.