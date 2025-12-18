Iván Fernández (IU) releva al PSOE en la alcaldía de Pinos Puente (Granada) con apoyo de PP e independientes

Investidura de Iván Fernández, de IU, como alcalde de Pinos Puente (Granada) en el pleno extraordinario de debate de la moción de censura al ya exregidor, Enrique Medina, del PSOE, a la izquierda en la imagen - ÁLEX CÁMARA/EUROPA PRESS

PINOS PUENTE (GRANADA), 18 (EUROPA PRESS)

El pleno del Ayuntamiento de Pinos Puente ha elegido en convocatoria extraordinaria este jueves a Iván Fernández, de IU, como nuevo alcalde en sustitución de Enrique Medina, del PSOE, con quien había venido gobernando en bipartito, tras prosperar una moción de censura que los dos concejales de la coalición de izquierdas han promovido con el PP y el grupo de independientes.

Tras una moción de censura por la que la dirección provincial de IU les ha abierto expediente informativo, los dos concejales de la coalición de izquierdas gobernarán junto con las tres de la Unión Independiente del Municipio de Pinos Puente (Uimpp) y las dos del PP, en el que será un equipo de gobierno local de mujeres a excepción del alcalde, como ha destacado Fernández en su primera alocución en el pleno tras ser investido. Los cinco ediles del PSOE, que ganó las elecciones municipales de 2023 con mayoría simple, y el concejal de Vox han votado en contra de la censura.

En su primera alocución en el pleno para justificar la moción de censura, Fernández ha aludido a la pérdida de confianza política en Medina, al que ha achacado ausencia de coordinación y "participación efectiva" en el bipartito, olvidando que los dos ediles de IU no eran de su mismo partido.

"Una cosa es ser bueno y otra es ser tonto", ha aseverado el ya alcalde, refiriéndose también al expediente de la dirección provincial de su formación, y explicando que él y su compañera en la corporación de Pinos Puente, Margarita Álvarez, han optado por "anteponer" al municipio y "eso parece ser que es el municipalismo".

Medina ha señalado que la moción se asienta sobre "pilares de barro" que ha señalado que quieren justificar una maniobra política con la "derecha" y ha defendido el trabajo técnico desde el "rigor" que a su parecer se ha de llevar adelante en un ayuntamiento sin "prisas electoralistas". Ha afeado al que ha sido su concejal de Economía en el primer tramo del mandato haber querido supuestamente "poner la mano" al exponer sus diferencias en cuanto a la tramitación del polígono industrial El Turán, lo que ha causado uno de los varios momentos de revuelo y de cruces de acusaciones del pleno.

El ya exalcalde, que ha contado en el pleno con el apoyo de representantes socialistas como el secretario de Organización del PSOE en la provincia de Granada, José Antonio Carranza, ha defendido también que nunca ha "metido la mano" y se ha dirigido a las representantes de Uimpp y PP afeándoles que hayan dado la alcaldía al "grupo menos votado" y criticando que "se alían todos si hace falta con el diablo para desbancar al PSOE".

La portavoz del PP, Cristina Guzmán, por su parte ha defendido que era "hora de parar una política sectaria" como la que en su opinión han liderado los socialistas en el consistorio pinero donde en este segundo tramo del mandato que se abre ahora "no va a haber ideologías".

En el pleno ha habido alusiones a la situación de Margarita Álvarez, la edil de IU que ha llevado Igualdad en el bipartito presidido por Medina, y para la que la Fiscalía Provincial pide cuatro años de prisión por la presunta comisión de un delito de lesiones contra una vecina madre de la testigo de un proceso judicial que afectaba a un familiar de esta concejala, y de otro ilícito de obstrucción a la justicia.