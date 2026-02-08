Izquierda Unida reclama en Iznalloz (Granada) "actuaciones urgentes" tras los temporales

La coordinadora provincial de Izquierda Unida y diputada, Mari Carmen Pérez, en el municipio de Iznalloz (Granada) conoce de primera mano los daños ocasionados por los temporales - IU

IZNALLOZ (GRANADA), 8 (EUROPA PRESS)

La coordinadora provincial de Izquierda Unida y diputada, Mari Carmen Pérez, se ha desplazado este domingo al municipio de Iznalloz (Granada) para conocer de primera mano los daños ocasionados por el reciente episodio de lluvias intensas, "uno de los más severos registrados en la zona, donde se han alcanzado hasta 109 litros por metro cuadrado". Además, ha reclamado "actuaciones urgentes".

Durante la visita, Pérez ha comprobado el estado de la carretera autonómica A-4000, en el acceso conocido como La Punta del Santo, "donde un socavón por el derrumbe parcial de la calzada ha obligado a cortar el tránsito, dejando al municipio con serias dificultades de comunicación".

"Estamos ante una situación que requiere una respuesta inmediata. Una carretera principal no puede permanecer intransitable; debe considerarse una actuación prioritaria por parte de las administraciones competentes", ha señalado.

Ha recordado que el corte de esta vía ha obligado a habilitar rutas alternativas que incrementan considerablemente los tiempos de desplazamiento, pasando de media hora a cerca de una hora para llegar a Granada, y añaden hasta 30 kilómetros adicionales en trayectos de ida y vuelta. "Estas alternativas discurren por carreteras estrechas donde la circulación de vehículos pesados resulta compleja y peligrosa, mientras que otros accesos, como el puente romano, solo permiten el paso de turismos", ha precisado.

Así, la diputada ha advertido de que esta situación "compromete el funcionamiento ordinario de servicios básicos, el transporte escolar y el acceso a centros educativos y administrativos".

"No hablamos solo de carreteras, hablamos de garantizar servicios esenciales en municipios pequeños. La procedencia de los fondos es secundaria; lo importante es que las administraciones actúen con agilidad, flexibilidad burocrática y dotación económica suficiente", ha subrayado.

Por otro lado, ha señalado que Iznalloz "presta servicios esenciales a todos los pueblos de la zona, como el centro de salud, las únicas urgencias médicas y servicio de ambulancia de la comarca, oficinas del SEPE y SAE, centros educativos, notaría, registro de la propiedad y entidades bancarias, entre otros, además de contar con numerosos cortijos que han quedado incomunicados".

"Las dificultades de acceso y la limitación de las calles --muchas con capacidad para un solo vehículo-- hacen prever problemas de movilidad y posibles colapsos en los próximos días lectivos", ha apostilado.

Por otro lado, en el ámbito de equipamientos públicos, la delegación de IU también ha visitado el pabellón deportivo municipal, actualmente cerrado por filtraciones, cristales rotos y daños en el pavimento provocados por la humedad. Esta instalación acoge habitualmente a cerca de 300 menores en actividades deportivas y tiene programadas competiciones en las próximas semanas.

"Es urgente habilitar líneas de inversión que permitan reparar infraestructuras deportivas y garantizar que los niños y niñas puedan retomar sus actividades en condiciones de seguridad", ha señalado Pérez, al tiempo que ha apuntando a "la necesidad de implicación de la Diputación en planes específicos de intervención".

Por último, la coordinadora provincial ha agradecido además la labor del alcalde, Carlos Romero, y a todo el equipo municipal de Iznalloz, así como de los servicios de emergencia, destacando "su dedicación continua para atender a la ciudadanía". "El ayuntamiento está respondiendo con todos los medios a su alcance, pero necesitan el respaldo institucional necesario para afrontar una situación de esta magnitud", ha valorado.

Izquierda Unida ha reiterado su petición de coordinación "efectiva entre administraciones, acompañada de rapidez en la tramitación de ayudas y actuaciones urgentes que permitan restablecer la normalidad y evitar el aislamiento de este municipio".