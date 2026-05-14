Jaén acoge la segunda edición de 'The Champions Burger' con su ruta 'The Big Game' y presencia de marcas locales

El concejal de Juventud del Ayuntamiento de Jaén, José Manuel Higueras, en la inauguración de la segunda edición de 'The Champions Burger'. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 14 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Juventud del Ayuntamiento de Jaén, José Manuel Higueras, ha asistido a la inauguración de la segunda edición de 'The Champions Burger', el festival de hamburguesas gourmet de Europa, que regresa a la ciudad con su nueva ruta 'The Big Game', inspirada en el fútbol americano y la NFL tanto en su estética como en sus espectáculos, y que se celebra en la explanada junto a la Jefatura de la Policía Local, donde permanecerá abierto desde este jueves hasta el 24 de mayo, con la novedad de la participación de marcas jiennenses entre los hosteleros.

Este 2026, el festival regresa en busca de la "Mejor hamburguesa de España". En la explanada junto al recinto ferial Alfonso Sánchez Herrera, los jiennenses podrán probar las últimas innovaciones del sector mientras disfrutan de un espectáculo en vivo. Un total de 17 de los restaurantes más destacados del país participan en esta edición a bordo de sus 'food trucks', según ha detacado el Consistorio en una nota.

Entre las propuestas, destacan las firmas locales Jartá y Xpecado, junto a una amplia representación andaluza formada por Está Rico (Almería), Godeo (Córdoba), Street Food (Sevilla) y Gottan y Dak (Málaga). Fuera de competición, el festival también reúne a figuras reconocidas de la gastronomía como el youtuber Joe Burger, con su hamburguesería Moflete, y el restaurante cordobés Nolito's, ganador del triple podio en 2025 con su hamburguesa 'Diamante Azul'.

Se trata de un evento de entrada gratuita en el que el público es quien decide. Tras probar las hamburguesas, llega el momento de votar escaneando el código QR del ticket de compra y valorando cada receta según el pan, la carne, la combinación de ingredientes, la presentación y la originalidad. Las tres más votadas subirán al podio de Jaén, y la favorita local recibirá una mención especial. Al final de la gira, solo una se alzará con el título de "Mejor hamburguesa de España".