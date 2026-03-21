Jaén Merece Más critica en relación con trenes que se "negocie" en Málaga lo que "niegan a Jaén por sistema"

Archivo - Jaén.- JM+ urge a la conexión de Jaén con el AVE vía Córdoba como "medida cortoplacista más factible" - JAÉN MERECE MÁS - Archivo

JAÉN 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Jaén Merece Más ha advertido este sábado de que "lo que no puede ser para Jaén en años, tal vez sí pueda ser provisionalmente para Málaga en días" en relación con las varias soluciones que Renfe estudia sobre la alta velocidad entre Málaga y Madrid, interrumpido por la caída de un muro en Álora (Málaga).

En un comunicado, Jaén Merece Más ha señalado que "la crisis del AVE de Málaga ha generado una fuerte polémica en las últimas horas con todos los consejeros de la Junta y el presidente, Juanma Moreno, saliendo en tromba a defender los intereses de Málaga arremetiendo contra el Gobierno por el corte de vía que mantiene sin AVE a la Costa del Sol en Semana Santa y las consecuentes pérdidas económicas para esa provincia".

"Y hace apenas unas horas el PSOE ha recogido ya el guante del PP para anunciar que está estudiando poner trenes mixtos de ancho variable para que puedan circular por la vía convencional entre Málaga y Antequera y de ahí pasarse a la vía de Alta Velocidad para completar el trayecto en tren hasta Madrid".

Al respecto, desde el partido Jaén Merece Más han señalado que "la provincia jiennense es la gran marginada por todos los gobiernos, de antes y de ahora, en trenes" y han recordado que desde la formación "llevan años solicitando que se sustituyan los trenes de la serie 449 que operan en Jaén y solo alcanzan picos máximos de 160 km/h, por otros de Altas Prestaciones que pueden desarrollar hasta 220 km/h y así rebajar el tiempo de viaje de las 4,5 horas actuales entre Jaén y Madrid hasta las 2,5 horas circulando por las vías convencionales existentes en la provincia a través del trazado de Despeñaperros".

"Esto es cortoplacista y solo requiere el material rodante solicitado y adecuaciones puntuales en las vías que ya hay", por lo que "es realista, barato, efectivo y solo depende de la voluntad política que PSOE y PP niegan permanentemente a la provincia de Jaén sin que sea entendible para nadie", han indicado.

El presidente de Jaén Merece Más, Juanma Camacho, ha añadido que "toda mejora que le llegue a cualquier territorio de España la aplaudimos, pero es curioso que PP y PSOE den siempre la espalda a Jaén y pongan mil excusas mientras para Málaga ahora, por ejemplo, tratan de alcanzar acuerdos rápidos".

Jaén Merece Más se ha solidarizado con los malagueños "porque es evidente que la falta de AVE allí perjudica su economía y al turismo", pero reflexionan sobre lo que, a su juicio, "es un agravio".

"Durante décadas ni PP ni PSOE tienen ojos para Jaén, que lleva décadas imposibilitada para su desarrollo económico y turístico por falta de medios de transporte y la provincia está hundida en materia de comunicaciones, sin un AVE que los malagueños disfrutan desde 2007, hace diecinueve años, y con el desmantelamiento del 90% de servicios ferroviarios convencionales en las tres últimas décadas, bajo gobiernos nacionales alternos de PP y PSOE", han criticado en el comunicado.

Han añadido que "los datos que aporta Jaén Merece Más recuerdan que la infraestructura ferroviaria de Jaén está totalmente obsoleta con más de un siglo de antigüedad, trenes lentos y desfasados con contínuas averías, 47 limitaciones de velocidad por el mal estado de las vías, muchas de ellas a 30 km/h, solo en el tramo desde Jaén a Sevilla y con una velocidad media apenas de 80 km/h".

De igual modo, Jaén Merece Más suma a ello que "los dos partidos tradicionales llevan décadas engañando y ninguneando a la provincia al no concluir las autovías A-306, A-316 y A-311, todas ellas responsabilidad de la Junta, y A-32 y A-81 que corresponden al Gobierno". "Todo ello sume a Jaén en aislamiento", han concluido.