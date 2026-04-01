Jaén Merece Más pide al CIS y Centra su "inclusión expresa" en los sondeos de intención de voto para las andaluzas

Archivo - El cabeza de lista de JM+ a las elecciones andaluzas, Luis García Millán. - JAÉN MERECE MÁS - Archivo

JAÉN 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Jaén Merece Más (JM+) ha remitido una solicitud formal a las direcciones del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra) para "exigir su inclusión expresa" en los cuestionarios y barómetros preelectorales de cara a los comicios al Parlamento de Andalucía.

Así lo ha indicado este miércoles en una nota el partido, desde el que se ha destacado que concurrirá por la circunscripción de Jaén "con el único objetivo de llevar la voz y las reivindicaciones de la provincia a las instituciones autonómicas, sin hipotecas políticas ni sumisiones a directrices de Madrid o Sevilla".

En su reclamación a los citados institutos demoscópicos, JM+ pone de relieve que su cabeza de lista, Luis García Millán, "ha sido el primer candidato de todas las fuerzas políticas en ser anunciado oficialmente en la provincia de Jaén".

A su juicio, este adelanto "refleja el nivel de organización, implantación y preparación del partido frente a otras maquinarias electorales", lo que hace "incomprensible y carente de rigor científico" que no se pregunte explícitamente a los encuestados jiennenses por esta opción política.

"Omitir a Jaén Merece Más en las encuestas o escondernos bajo el epígrafe genérico de 'otros partidos' no es un error menor, es una manipulación de la realidad sociológica de nuestra provincia", han afirmado desde la dirección de la formación.

Tras apuntar que cuenta con "representación decisiva" en la capital y en diversos ayuntamientos, ha señalado que los organismos públicos, financiados con el dinero de todos los andaluces, tienen el deber de ofrecer una fotografía fiel del escenario electoral". "Y en Jaén, ese escenario pasa ineludiblemente por nuestra formación", ha apostillado.

La petición de JM+ incluye que tanto el CIS como el Centra incorporen las siglas del partido en la intención directa de voto, así como el nombre de Luis García Millán en los apartados de conocimiento y valoración de líderes políticos para los encuestados de la circunscripción de Jaén.

Y es que, según ha añadido, la "exclusión sistemática" de los partidos de corte provincial de los grandes sondeos públicos supone "un agravio comparativo" frente a fuerzas de ámbito nacional o regional con menor o nula representación en el territorio, "condicionando de manera injusta el debate público y la percepción del electorado antes de que se abran las urnas".

Con este requerimiento formal, Jaén Merece Más ha dicho esperar que los equipos técnicos de ambas instituciones "corrijan esta anomalía metodológica" en sus próximos estudios y garanticen la pluralidad democrática que debe regir en los sondeos preelectorales.

