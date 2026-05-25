Jaén Merece Más pide una reunión con el alcalde de Jaén para valorar los compromisos adquiridos

Archivo - Juan Manuel Camacho, presidente de Jaén Merece Más/Archivo - JAÉN MERECE MÁS - Archivo

JAÉN 25 May. (EUROPA PRESS) -

Jaén Merece Más (JM+) ha pedido una reunión al alcalde de Jaén, Julio Millán (PSOE), para fiscalizar el grado de cumplimiento de un listado de cuestiones generalistas y del día a día de la ciudad entregado hace unos meses. PSOE y JM+ gobiernan en coalición en la capital jiennense.

El presidente de JM+, Juanma Camacho, ha indicado que el próximo encuentro de su formación con el alcalde de Jaén será para hacer balance del listado de peticiones sobre determinados aspectos de la ciudad "y que no marchan al ritmo que debieran".

"Vemos que es muy mejorable todo lo que se puede hacer y, especialmente, queremos saber si se ha impuesto alguna sanción o se hace cumplir a las empresas concesionarias en función de la prestación eficiente de los servicios públicos que en muchos aspectos, como el de FCC en materia de limpieza, desbroce o control de plagas dejan mucho que desear", ha dicho Camacho.

Al respecto, ha resaltado que sí han conseguido que el Ayuntamiento comprometa desde la concesionaria Indra la sustitución ya iniciada de más de 14.000 leds de las farolas para mejorar la iluminación de las calles, dotar las luminarias de tono cálido y aumentar la potencia en horario nocturno para proporcionar seguridad a la ciudadanía.

Sin embargo, señalan que siguen en mal estado de conservación las fuentes ornamentales. Además, han avanzado que requerirán "un control exhaustivo" a la concesionaria de limpieza y jardines FCC, a su vez encargada también del servicio de control de plagas en la capital.

También se ha referido a otros proyectos de cierta envergadura para Jaén como el PGOM u otros relacionados con cuestiones competentes del Gobierno de España, ya sea en lo que se referido al tren, la nueva comisaría, o el Archivo Histórico Provincial.

En opinión de Camacho, "las cosas van lentas y se puede hacer más, mucho más" y hay cuestiones que "no pueden esperar", como el plan de tráfico para la puesta en marcha del tranvía, que Jaén Merece Más quiere conocer ya y para lo que el partido jiennense hizo aportaciones.